Cazadores internacionales buscarán al monstruo del lago Ness

Cientos de detectives y cazadores internacionales de lo sobrenatural se preparan para averiguar toda la verdad sobre uno de los mayores misterios del mundo: la existencia del monstruo del Lago Ness, en Escocia.

Desde países como Japón, Nueva Zelanda y otros seguirán las retransmisiones en vivo del lago Ness que se realizarán el fin de semana para resolver el gran dilema sobre la existencia de esta criatura, a la que llamaron “Nessie”.

Alrededor de 100 voluntarios se sumarán a la búsqueda más grande de señales de vida en el lugar, informó Paul Nixon, director del Centro del Lago Ness, además cientos más buscarán a la distancia a través de las transmisiones.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | LO ÚLTIMO: La mayor búsqueda del mítico monstruo del lago Ness desde 1972 se llevará a cabo en Escocia los días 26 y 27 de agosto. pic.twitter.com/eesI7WMttb — UHN Plus (@UHN_Plus) August 4, 2023

De acuerdo con los organizadores, se colocarán cuatro webcams en puntos estratégicos del lago, mismas que los voluntarios remotos podrán seguir y revisar para ver si encuentran algo inusual que demuestra la existencia del famoso monstruo.

Esta es la mayor indagación que se realizará en la superficie del lago desde hace 51 años. La última vez que expertos realizaron una investigación en el lugar fue en 1972, sin embargo no contaban con equipos de alta tecnología.

En esta ocasión se utilizarán equipos de vigilancia como drones térmicos, cámaras de infrarrojos e hidrófonos para detectar señales debajo del agua.

¿Cuál es la leyenda del monstruo del lago Ness?

La leyenda del monstruo del lago Ness existe desde hace más de mil años, la historia se ha contado de boca en boca por generaciones, sin que nadie haya podido comprobar la veracidad de la existencia de la supuesta criatura.

La historia cobró fuerza en 1933, cuando un medio escoces publicó el presunto avistamiento de un “dragón prehistórico”, que según se trataba del monstruo del lago Ness.

A partir de entonces se iniciaron varias investigaciones sobre la veracidad de la historia, incluso comenzaron a circular imágenes de la criatura aunque después se supo que todas eran falsas, aunque la idea de sí existe está latente.