Después de un año de acceso limitado en los Premios de la Academia de Hollywood por las restricciones de la pandemia de Covid-19, los Oscar 2022 se preparan para su edición 94, que contará con la presencia de mexicanos nominados.

Las celebridades invitadas así como los nominados caminarán por la alfombra roja el próximo domingo 27 de marzo, para entrar al Dolby Theatre de Los Ángeles, donde se darán a conocer quienes son los ganadores de los Premios Oscar 2022.

¿Quiénes son los mexicanos nominados a los Oscar 2022?

Una vez más el cineasta mexicano Guillermo del Toro estará presente en los Premios de la Academia, junto con el director Carlos López Estrada, quienes competirán en las categorías Mejor Película y mejor Película de Animación, respectivamente.

En esta edición también estará presente el comediante y actor mexicano Eugenio Derbez por las nominaciones que obtuvo la película CODA en la que participó, sin embargo, él no está nominado en ninguna categoría.

El fotógrafo queretano Fausto Estrada tampoco competirá en ninguna categoría en los Premios Oscar 2022, pero la cinta ‘The Mitchells vs The Machines’ en la que participó está nominada a Mejor película de animación.



Guillermo del Toro

El mexicano nominado competirá en cuatro categorías en los Premios Oscar 2022 con la cinta ‘El Callejón de las almas perdidas’ que son: Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario.

‘Nightmare Alley’ o ‘El callejón de las almas perdidas’ es una adaptación de la novela de William Leslie Graham, publicada en 1946. La cinta es protagonizada por Bradley Cooper, Cate Blanchet, Rooney Mara y Willem Dafoe.



Carlos López Estrada

El mexicano nominado competirá en la categoría de Mejor Película Animada con el largometraje ‘Rayan and the last dragon’, una historia de drama y comedia, que cuenta con la participación de Kelly Marie Tran, en la voz de Raya; Gemma Chan, como Namaari y Sandra Oh, como Mirana.

