Novios graban cómo un oso los devoró cuando acampaban

Amie Huguenard y Timothy Treadwell, eran una pareja de novios que les gustaba documentar la vida de los osos, pero su amor por estos animales los llevó a una trágica muerte, los dos perdieron la vida devorados por un oso grizzly, y todo quedó grabado en un aterrador video.

Los novios llevaban más de 13 años dedicados al cuidado y preservación de estos animales, en varias ocasiones ambos confesaron que amaban a los osos y que sentían que su objetivo en la vida era protegerlos.

La pareja pasaba algunas temporadas en un parque nacional en Alaska, para convivir con estos animales en su estado salvaje, y así conocer más sobre ellos. Documentaban todas sus experiencias en video.

Las imágenes eran cada vez más arriesgadas, más cerca de los osos grizzly, logró captar cuando buscaban comida, cómo se preparaba para hibernar y hasta peleas entre los animales.

Timoty Treadwell ve kız arkadaşı Amie Huguenard' a saldıran yaşlı boz ayı. pic.twitter.com/BXMpB9Cv9U — 💛❤️ GSEmre60 💛❤️ (@GsEmre60) April 28, 2023

Timothy era el más apegado a los osos, de acuerdo con declaraciones de sus amigos, él llegó a saltarse los protocolos de seguridad para acercarse demasiado a los osos, incluso los tocó.

Pero todo cambió la noche del 5 de octubre de 2003, cuando los novios decidieron quedarse unos días más en el parque, para su mala suerte se acercaba la época de hibernación de los osos, por lo que estos se preparaban para llenarse de energía.

Novios son devorados por un osos grizzly

Esa noche, la pareja ya estaba en su campamento, listos para descansar, cuando escucharon un oso que se acercaba, el animal comenzó a atacar su casa de campaña. Uno de ellos encendió la cámara, pero sin quitarle la tapa al lente.

Gracias a eso, quedó registró de la terrible forma en que murieron los novios entre las garras de un oso.

En el audio se podían escuchar los gritos desesperados de Timothy al ser atacado por el animal, mientras su novia le gritaba que se hiciera el muerto, con la intención de que los soltara y pudiera salvarse.

Después se dejaron de escuchar los gritos del chico, y Amie comenzó a gritar de terror, ahora ella era la nueva víctima del oso. Nuevamente se oyeron gritos desgarradores, y la lluvia cayendo.

Tras seis minutos de grabación, un silencio fúnebre volvió a reinar en el video. Los novios habían sido devorados por un oso grizzly.

Encuentran a los novios desmembrados por un oso

Al día siguiente, un piloto que debía verlos en el parque nacional comenzó a buscarlos al ver que no llegaron a la cita. Llegó al campamento y encontró todo destruido, pero lo más impactante, fue partes desmembradas de lo que parecían cuerpos humanos, supo que eran sus amigos cuando vio un brazo con el reloj de Timothy, una imagen aterradora.

De inmediato dio aviso a las autoridades del bosque, quienes tomaron la decisión de sacrificar al oso.