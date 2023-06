VIDEO: OVNI captado por policía de Las Vegas y familia reporta “aliens” en su casa

La Policía de Las Vegas recibió una serie de reportes acerca de una serie de avistamientos de Ovnis mientras que una familia informó acerca del supuesto caso de avistamiento de “aliens” en su casa de la ciudad de Las Vegas en el Estado de Nevada.

Los informes sobre los avistamientos de ovnis se realizaron justo antes del reporte de la familia que aseguró haber visto Aliens en su casa.Todo comenzó durante la noche del pasado 30 de abril cuando un policía captó en video a un Objeto Volador No Identificado (OVNI), a tan solo unos minutos antes de que la corporación recibiera una serie de reportes sobre el supuesto avistamiento de Aliens en una casa de la Capital del Entretenimiento Mundial.

🚨"Câmera corporal da polícia registra pouso forçado de OVNI em Las Vegas.



Residentes ligaram para a polícia dizendo que um casal de seres "não humano" de 8 a 10 pés com olhos grandes estava em seu quintal."



Avistamiento de OVNIS en Nevada, California y Utah

Aunque esto ocurrió hace algunos meses, las autoridades recién publicaron las imágenes de las cámaras corporales instaladas en el uniforme de uno de los oficiales que atendieron los reportes de avistamientos de OVNIS.

Durante aquella noche, el teléfono de emergencia del 911 recibió una serie de reportes en los que se describen destellos extraños en el cielo desde diferentes ciudades y no solo del estado de Nevada, sino también en California además de Utah.

Entre los numerosos reportes sobre los avistamientos se destacó uno en el que un hombre dijo que él y su familia habían observado un objeto caer del cielo y que posteriormente habían visto a un par de siluetas “no humanas” que describieron como “Aliens” que se movían en el patio trasero de su casa en la zona noroeste de la ciudad de Las Vegas.

Doideira:

"Imagens da câmera corporal da polícia registram o pouso forçado de um OVNI em um quintal de Las Vegas, seguido por residentes locais ligando para a polícia dizendo que duas figuras de 2,5 metros de altura com olhos grandes estavam em seu quintal." pic.twitter.com/ECpxWy4Za0 — Russo (@fmsrj3000) June 9, 2023

Familia de Las Vegas dice que vio “siluetas no humanas” en el patio de su casa

En el reporte, el hombre también dijo que los extraños seres medían más de dos metros y medio, que tenían los ojos grandes y que: “nos están mirando y todavía están ahí”, según se puede leer en la transcripción del reporte que dieron a conocer las autoridades de Las Vegas.

“Parecen extraterrestres. Tienen ojos grandes. No puedo explicarlo. Tienen la boca grande. TIenen ojos brillantes y no son humanos, son 100 por ciento no humanos”, dijo el padre de familia que vio al par de seres extraños en el patio de su casa.

Dos elementos del Departamento Metropolitano de Policía de Las Vegas se movilizaron a la casa para atender el reporte de los supuestos “Aliens”. Al llegar a la casa, los policías dijeron que se sentían nerviosos debido a la serie de reportes de OVNIS en la zona.