Buscan a padre de familia y comerciante en Neza desaparecido; iba a trabajar, pero no volvió

Ha pasado casi un mes y no se tienen noticias de él. Un joven de 32 años, quien es padre de familia y comerciante, está desaparecido. Su nombre es Miguel Ismael Ramírez Rocha, quien fue visto por última vez el 24 de marzo pasado luego de salir de casa rumbo al trabajo en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex).

Su familia, entre angustia y desesperación, busca saber de él. En casa, sus dos hijos y su esposa lo esperan. Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con su mamá, la señora Martha, quien dijo que no han tenido noticia alguna de Miguel Ismael Ramírez Rocha.

Desaparecidos en México

Comerciante en Nezahualcóyotl estaba golpeado antes de desaparecer

El joven se dedica a la venta de ropa en varios tianguis del municipio. Momentos antes de desaparecer, comentó su mamá, la suegra de él se percató que al llegar al domicilio donde Miguel Ismael vive con su familia, llegó golpeado en la cara y cabeza, estaba sangrando como si le hubieran pegado con un tubo.

Sin dar razones de lo que pasó aquel día, solo se limitó a limpiarse, se metió a bañar y se salió de casa rumbo al trabajo. Hasta el momento se desconoce si el joven fue víctima de un asalto o tuvo una riña con alguien

“No se sabe si lo asaltaron o fue una riña, pero el día lunes 24 llegó como a las 12:00 a su casa a bañarse y dijo que se iba a ir a trabajar, que se iba a regresar a trabajar. Se bañó y se lavó los golpes que traía, se salió y se fue”, contó su madre, quien dijo que su hijo nunca llegó a su trabajo.

La familia del comerciante esperó a que regresara, pero no volvió. Miguel Ismael solía llegar a casa entre las nueve y diez de la noche, dependiendo cuánto trabajo tenía. Él tiene una patrona, pero su jornada laboral era variable.

Emiten fichas de búsqueda de comerciante desaparecido en Neza

Ante la desaparición del comerciante, su familia acudió al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, así como a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para levantar la denuncia por la desaparición de su hijo.

“Fuimos a levantar la denuncia de una persona extraviada y nos giraron el boletín de extravío, y nos dijeron que nos iban a estar marcando, que regresáramos al siguiente día para que nos dieran los oficios para entregarlos a los hospitales. Entregamos uno en el Hospital de La Perla y otro en el Hospital de Gustavo Baz del Bordo, pero de ahí en fuera no hemos recibido noticias, nada más nos han hablado dos veces”, comentó la señora Martha.

La fecha del reporte de la desaparición de Miguel Ismael Ramírez Rocha, de acuerdo con el boletín de búsqueda emitido por la Fiscalía General de Justicia mexiquense, fue el 10 de abril pasado.

El boletín, con folio ODI/NEZA/A/1024155/2025, indica que fue visto por última vez en la colonia Pavón. Como señas particulares, tiene un tatuaje en la espalda que dice Oswin, otro en el antebrazo izquierdo con la figura de un reloj, uno en la mano derecha de un ancla con un diamante y una bola de boliche, así como otro en el brazo derecho que dice el nombre Mishell.

Se sabe que vestía una sudadera azul marino, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos. Cualquier información que ayude a su localización puede ser reportada a los números 722 283 20 12 o al 722 283 21 00

Teléfono de comerciante desaparecido dejó de recibir llamadas

La señora Martha comentó que su hijo, cuando llegaba a ausentarse, siempre avisaba por teléfono para decir que estaba bien, pero ahorita, añadió, no trae credencial de elector y no se sabe si le robaron la cartera y tampoco trae su teléfono celular, al cual han marcado, pero no entra la llamada.

En estos días sus familiares han acudido a los tianguis donde el joven vende ropa para preguntar si lo vieron o tienen pista o información alguna que ayude a su localización.

“Fui a repartir los volantes, primero fui a repartir los que me dieron en el Palacio de Nezahualcóyotl, y todos concuerdan con que lo vieron en esa fecha (...) mucha gente en el tianguis lo conoce”, dijo su mamá.

Miguel Ismael Ramírez Rocha vende ropa en los tianguis que se instalan en las zonas de El Salado, Velódromo, Metropolitana, esto en Nezahualcóyotl, mientras que sábado y domingos acude a unos que se ubican en San Lorenzo Tezonco y en Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa.