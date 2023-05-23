En California, Estados Unidos, un padre de familia murió trágicamente al ser atropellado mientras intentaba ayudar a un grupo de patitos a cruzar la calle.

El incidente ocurrió el pasado jueves, en Stanford Ranch Road y Park Drive, California, cuando Casey Rivara, de 41 años, descendió de su vehículo en la carretera para ayudar a los animalitos a llegar al otro lado de la vía.

Una adolescente de 17 años, no vio que el hombre estaba parado a media calle y lo atropelló con su auto, frente a los hijos del hombre que lo esperaban en el coche estacionado.

Un menor de 12 años fue testigo del incidente y declaró para el periódico New York Post que el padre de familia bajó de su auto para ayudar a los patos, mientras otros conductores le aplaudían y unos más grababan el momento con sus celulares.

“Los ayudó a subirse a la acera porque todos los patitos estaban teniendo problemas, y luego caminó frente a nuestro auto. Mi mamá bajó la ventanilla y le dijo ‘Buen trabajo’, yo también le dije ‘Buen trabajo’”, relató el menor.

El niño agregó que no vio al coche que atropelló a Casey Rivara, solo alcanzó a escuchar el golpe y enseguida vio al hombre salir volando.

“Él fue la única persona que salió del auto y trató de ayudarlos y probablemente la persona más amable en toda el área. No es justo”, dijo el niño de 12 años.

La policía de California indicó que la familia de la víctima no presentará cargos contra la adolescente que los atropelló debido a que el semáforo estaba en verde y la conductora tenía el paso, por lo que no se dio cuenta del hombre a media calle.

Homenajean a hombre que murió atropellado cuando ayudaba a unos patitos

En el lugar donde el padre de familia perdió la vida, varias personas decidieron homenajearlo e improvisaron un pequeño altar con flores y las figuras de varios patitos de goma.

Una tía del hombre creó una página en GoFundMe para recaudar dinero para los hijos de Rivara, logrando recaudar 63 mil dólares.