VIDEO: Padre golpea a su hija tenista de 14 años por no querer entrenar

Durante un entrenamiento de tenis en la cancha de un club de Belgrado, Serbia, un padre golpeó a su hija tenistas de tan solo 14 años; el sujeto, que también es su entrenador, le reprochó a la adolescente porque ella ya no quiere seguir entrenando.

El momento de la agresión quedó grabado por las cámaras de algunos testigos, quienes denunciaron el maltrato a través de las redes sociales.

Captan a papá que golpea a su hija tenista en Serbia

En las imágenes se vio a la joven parada hablando con su padre y entrenador. Unos instantes después el hombre le dio una cachetada. Después la empujó con agresividad hasta llevarla a una banca.

Ahí, el entrenador le lanzó una patada y siguió pegándole en la cabeza. La tenista no se resistió ni se protegió de los golpes que le propinó su padre, solo se sentó en la banca y comenzó a llorar.

A pesar del dolor de la adolescente, el entrenador y padre siguió insultándola y lastimándola. El agresor la tomó de un brazo, la jaloneó y tiró al suelo, donde comenzó a patearla en el cuerpo.

Padre justifica golpes a su hija tenista

Los testigos intervinieron para que el entrenador dejara de golpear a la tenista. El activista serbio Igor Juric, quien lucha contra el maltrato infantil en Serbia, fue el encargado de subir el video y buscar justicia para la joven al denunciar el abuso infantil contra las autoridades.

Los agentes detuvieron al agresor y en su comparecencia ante la Fiscalía General de Belgrado dijo que su hija ya no quería entrenar, motivo por el cual decidió golpearla.

El padre y la tenista son originarios de China, por lo que el sujeto se justificó asegurando que “en China es normal” golpear a los niños cuando desobedecen a alguien con más jerarquía y que actuó “de manera correcta”, al agredir tan violentamente a su hija.

Pero como en Serbia no es común golpear así a los menores de edad, el agresor podría pasar desde dos hasta 10 años en prisión por el delito de violencia doméstica.

