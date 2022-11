Soldados de Rusia se rinden ante el ejército de Ucrania

21 soldados de Rusia se rindieron voluntariamente ante una brigada del ejército de Ucrania, cerca de la ciudad de Svatove, en la región de Lugansk. Entre los ocupantes se encuentran principalmente residentes de Moscú.

Según los movilizados, el liderazgo militar ruso es indiferente a ellos y los envía al frente como “carne de cañón”, sin comida ni agua. Además, durante tres días fueron bombardeados por rusos, se quejan los movilizados.

Llaman a no pelear con ejército de Ucrania



Los ocupantes dicen que los comandantes de Ucrania los tratan mejor que los comandantes rusos. Entonces, los soldados del ejército ruso capturados se dirigieron a sus conciudadanos, quienes también fueron enviados al frente, con un llamado a no pelear con los ucranianos.

“No vayas a esta guerra”

“No vayas a esta guerra, no es una guerra en absoluto. El comando se retira. Somos un soldado del noveno regimiento ruso. Los comandantes nos abandonaron. Durante tres días no comimos, no bebimos, vivimos en las trincheras mojadas. Estuvimos sin protección de nadie, solos. Tres días que no tuvimos contacto. Decimos como es, y no lo que nos dijeron. No hace ni un mes que fuimos movilizados y enviados inmediatamente al frente. A la línea del frente. Nos envían inmediatamente a la línea del frente y como carne de cañón. Nos tratan doblemente mejor que nuestro comando. El comando es el primero en abandonar el barco. Los primeros se escaparon. Comenzó el bombardeo y se escaparon. Renunciaron y no dijeron nada”.

Carta de soldados de Rusia a gobernador

En otro hecho, la cadena CNN dijo que en una carta supuestamente enviada desde el frente a un gobernador regional en Rusia, los hombres de la Brigada 155 de Infantes de Marina de la Flota del Pacífico de Rusia dicen que resultaron en una “batalla incomprensible” en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

La carta, publicada por un destacado blog militar ruso, fue enviada al gobernador de Primorsky Krai.

“Una vez más, el general Muradov y su cuñado, su compatriota Akhmedov, nos arrojaron a una batalla incomprensible, para que Muradov pudiera ganar bonificaciones que lo hicieran quedar bien a los ojos de Gerasimov, Jefe del Estado Mayor de Rusia”.

“Perdimos alrededor de 300 hombres, muertos y heridos”

“Como resultado de la ofensiva cuidadosamente planeada por los grandes comandantes, perdimos alrededor de 300 hombres, muertos y heridos, con algunos desaparecidos en los últimos 4 días”, decía la carta.

“Perdimos el 50% de nuestro equipo. Esa es solo nuestra brigada. El comando del distrito junto con Akhmedov están ocultando estos hechos y sesgando las estadísticas oficiales de bajas por temor a rendir cuentas”.

En la carta, le preguntaron al gobernador, Oleg Kozhemyako: "¿Hasta cuándo se les permitirá a mediocridades como Muradov y Akhmedov continuar planeando acciones militares solo para mantener las apariencias y ganar premios a costa de la vida de tantas personas?”.

“Pedimos al Consejo Supremo que envíe una comisión independiente, no del Ministerio de Defensa”.

CNN dijo que no puede verificar cuántos soldados firmaron la carta ni sus rangos, pero Kozhemyako confirmó que había recibido una carta de los soldados de la unidad.