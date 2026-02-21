VIDEO: Pakistán bombardeó Afganistán en respuesta a ataques en su territorio

Pakistán confirmó este 21 de febrero de 2026 que bombardeó territorio de Afganistán, en lo que representa una nueva escalada en la tensión entre ambos países tras una serie de ataques armados en la frontera.

De acuerdo con autoridades pakistaníes, los ataques aéreos estuvieron dirigidos contra al menos siete campamentos de grupos considerados terroristas, en operaciones que calificaron como “basadas en inteligencia”.

🇵🇰🇦🇫🚨 | La Fuerza Aérea de Pakistán realiza ataques aéreos en Afganistán pic.twitter.com/tkBhDmTmKD — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 21, 2026

La ofensiva ocurre luego de una jornada violenta en la que se registraron atentados y enfrentamientos que dejaron muertos entre las fuerzas de seguridad, lo que elevó la presión para responder de manera directa.

Ofensiva pakistaní en Afganistán

El gobierno de Pakistán aseguró que los bombardeos forman parte de una respuesta a la reciente ola de violencia registrada en su territorio, particularmente en zonas cercanas a la frontera con Afganistán.

Según reportes de agencias internacionales como Reuters, los ataques estuvieron dirigidos contra escondites de grupos armados como el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) y células vinculadas al Estado Islámico (ISIS).

Las autoridades señalaron que estas organizaciones operan desde territorio afgano, lo que ha sido un punto constante de fricción entre Islamabad y el gobierno talibán.

Pakistan says its armed forces have struck seven TTP and ISKP camps along the Pakistan-Afghanistan border in a “retributive response” to recent suicide bombings in Islamabad, Bajaur and Bannu during Ramadan.



Islamabad says it has evidence attacks were directed from Afghan soil. pic.twitter.com/u2PIVSfARn — BPI News (@BPINewsOrg) February 21, 2026

Ataques y enfrentamientos desatan escalada

Horas antes de los bombardeos, se registraron nuevos hechos violentos en Pakistán. En la región de Bannu, un enfrentamiento dejó al menos dos soldados muertos y varios militantes abatidos.

Además, un ataque suicida contra un convoy militar provocó la muerte de dos elementos del Ejército, incluido un teniente coronel, lo que intensificó la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Tras estos hechos, el Ejército advirtió que no habría restricciones para actuar contra quienes consideren responsables, incluso fuera de su territorio.

🇵🇰🇦🇫 | Pakistán confirmó que realizó ataques aéreos contra “siete campamentos terroristas” en Afganistán, afirmando que fueron represalia por atentados mortales en su territorio. Islamabad instó al gobierno afgano a impedir que grupos armados utilicen su suelo. pic.twitter.com/5S1WpHFcBt — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) February 21, 2026

Tensión con Afganistán por grupos armados

El gobierno de Pakistán ha acusado en reiteradas ocasiones a Afganistán de permitir la operación de grupos como el TTP desde su territorio, una acusación que ha sido rechazada por el régimen talibán.

Esta situación ha provocado un aumento de las tensiones diplomáticas y episodios de violencia en la frontera común, una de las más inestables de la región.

Los bombardeos de este 21 de febrero marcan un nuevo punto de quiebre, al tratarse de una acción directa dentro de Afganistán que podría escalar el conflicto entre ambos países.