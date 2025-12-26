“Juniors del bienestar”: PAN pedirá a la UIF indagar gastos de los hijos de AMLO

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados anunció que solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hacer una revisión de los ingresos de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), incluidos sus hijos que han estado envueltos en la polémica durante este 2025 por sus viajes que rompen con la austeridad que pregonan.

PAN pedirá a la UIF investigar ingresos de la familia de AMLO

Esta semana, fue captado José Ramón López Beltrán al salir de la tienda de lujo Loro Piana, en Houston, Texas, portando también bolsas de Hermès, otra firma de alto costo.

Para el PAN, estas escenas refuerzan la necesidad de que la UIF investigue el origen de los recursos con los que la familia de AMLO habría financiado estos consumos.

El #PAN, a través de su bancada en San Lázaro, solicitarán a la Unidad de Inteligencia Financiera hacer una revisión de los ingresos de la familia del expresidente López Obrador, incluidos sus hijos que han estados envueltos en la polémica durante este 2025 por sus viajes que… pic.twitter.com/EHGCs6jvFy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 26, 2025

El diputado panista Federico Döring sostuvo que la autoridad financiera “bien haría” en indagar “con qué dinero es que andan gastando tanto en lujos, en hoteles, en cenas, como nuevos ricos, como hijos de narcos”.

Además, señaló que estos hechos, dijo, muestran que “nunca estuvieron en contra de la burguesía, sino en contra de la burguesía en tanto la alcanzaban”, al afirmar que se comportan como “los juniors del bienestar”.

Andrés López Beltrán en Tokio

Döring agregó que también se han difundido imágenes y referencias de Andrés López Beltrán en Tokio, presuntamente en cenas con costos superiores a 40 mil pesos, lo cual, sostuvo, se suma a un patrón de gastos que debería ser revisado por la UIF.

“Disfrutando lo robado, mientras él los protege desde La Chingada”, afirmó el legislador, al insistir en que la autoridad “ni los ve ni los oye” y actúa “como la avestruz”.

El diputado reiteró que, a su juicio, la UIF debe investigar los recursos que financian viajes, hoteles, cenas y compras “por todo el mundo”, insistiendo en que los hijos del expresidente actúan como “nuevos ricos” y “engañando al pueblo con que son honestos y muy trabajadores”.