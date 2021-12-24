Papa Francisco celebra Misa de Gallo, pide pequeñez entre los hombres

El Papa Francisco celebró este 24 de diciembre la Misa de Gallo en el Vaticano, ante unas dos mil personas que escucharon su mensaje de Navidad con motivo del nacimiento de Jesús.

Desde la Basílica de San Pedro, el pontífice aseguró que “Dios no cabalga en la grandeza, sino que desciende en la pequeñez”, por lo que pidió honrarlo con el abrazo a los más pobres y desfavorecidos.

El Papa Francisco recordó en su homilía que Jesús nació “en la dura pobreza de un pesebre”, lo que muestra el contraste entre el emperador César Augusto y el Salvador, que llegó al mundo donde no había “nada grande y rodeado de pastores”.

La pequeñez es el camino que eligió Dios para llegar a nosotros, para tocarnos el corazón, salvarnos y reconducirnos a lo que es realmente importante.

Como parte de su mensaje durante la Misa de Gallo, el pontífice aseguró que el Niño Dios necesita ser mimado y arropado, y que las personas deben acogerlo con toda su grandeza, que se ofrece en la pequeñez.

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“Preguntémonos, ¿sabemos acoger este camino de Dios? Ese es el desafío de Navidad, Dios se revela pero los hombres no lo entienden, él se hace pequeño a los ojos del mundo y nosotros seguimos buscando la grandeza, pretendemos brillar”, dijo el Papa Francisco.

Santo Padre pidió en la Misa de Gallo que se dignifique el trabajo

En la novena Navidad de su pontificado, expuso que Dios busca a los invisibles, pero los hombres, por el contrario, buscan visibilidad. Jesús nació “para servir y nosotros pasamos los años persiguiendo el éxito”, agregó.

A decir del pontífice, Dios no busca fuerza y poder, pide ternura y pequeñez interior de las personas, que es el camino para la verdadera grandeza.

El Papa Francisco explicó que acoger la pequeñez es creer que Dios se encuentra en las pequeñas cosas de nuestra vida y quiere habitar en las realidades cotidianas, por ejemplo, los gestos sencillos que hacemos en casa, la escuela y el trabajo.

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Jesús nos invita a valorar y redescubrir las pequeñas cosas de la vida, si él está ahí con nosotros, ¿qué nos falta? Dejemos atrás los lamentos por la grandeza que no tenemos, renunciemos a las quejas y a las cargas largas, a la ambición que nos deja insatisfechos.

En su homilía recordó que Jesús nació pobre, en un pesebre rodeado de pastores, y que se identificó con los más humildes, por lo que quiere que a las personas no las invada “un único temor”, el de “herir el amor de Dios despreciando a los pobres”.

Finalmente, el Papa Francisco hizo un llamado para dar dignidad al trabajo del hombre, porque el hombre es señor y no esclavo. “No más muertes en el trabajo, esforcémonos por lograrlo”, añadió.

“Contemplemos a los magos que peregrinan y vayamos a Belén, donde Dios está en el hombre y el hombre en Dios, donde el Señor está al centro y es adorado, donde los últimos ocupan el lugar más cercano a Él”, concluyó el pontífice.

