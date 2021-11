Carlos tiene parálisis cerebral y será abogado para ayudar a otros

“Yo no siento la discapacidad como un límite”, aseguró Carlos Castañón, un joven de 29 años que vive con parálisis cerebral y estudia Derecho para cumplir su objetivo de ayudar a otras personas, cuando se convierta en abogado.

Desde pequeño, Carlos enfrentó diferentes obstáculos, apenas iba a cursar la primaria cuando le negaron la entrada por su condición, misma que causa problemas de equilibrio, movimiento y postura en aquellos que la padecen.

“Intenté ingresar a una primaria de gobierno y me negaron la entrada, dijeron que no tenían ni el personal capacitado para casos como el mío, ni la infraestructura necesaria para que yo me pudiera mover dentro de ella”, recordó en entrevista con Azteca Noticias.

Después de encontrar una escuela primaria que no vio en su parálisis cerebral una limitante, Carlos concluyó sus estudios de secundaria y preparatoria. Su siguiente paso fue ingresar a la universidad, donde actualmente se prepara para ser abogado.

Quiero defender a las personas como yo, que sepan sus derechos pero también que sepan sus obligaciones, pero que se los platique alguien de su misma condición.

Una silla de ruedas y la parálisis cerebral no detienen a Carlos

Para cumplir su meta, Carlos recibe el apoyo de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC) y de la Universidad del Valle de México (UVM), a través de un programa incluyente que le permitió continuar con su preparación profesional.

Federico Vujosevich, director institucional de educación superior en UVM, reconoció que el futuro abogado está comprometido con sus estudios y con sus planes a futuro, por medio de los que pretende ayudar a otras personas con discapacidad, incluida la parálisis cerebral.

“El compromiso que Carlos tiene no es solamente con sus estudios, sino con la calidad de vida que él quiere llevar y lo que quiere lograr en un futuro, así que no solamente va a ser un ejemplo de buenas calificaciones y desempeño, también para el resto de la sociedad”, dijo Vujosevich.

En cuatro años, Carlos podrá convertirse en abogado y mencionó que la silla de ruedas con la que se mueve tampoco es un obstáculo, “solamente es una ayuda para poder lograr lo que uno se propone”.

Finalmente, agradeció a la universidad por brindarle un espacio para que continúe con sus estudios y en algunos años se gradúe como abogado. “Voy a entregar no el 100, ni el 200, sino el 500 por ciento para que esto pueda salir de la mejor manera”, concluyó.