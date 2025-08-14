¡Es enorme! Socavón en Zaragoza: ¿Qué tan grave es el daño?

Un importante socavón ha paralizado el flujo vehicular en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la Alcaldía Iztacalco. La falla, que apareció sobre los carriles centrales con dirección al aeropuerto capitalino, ha provocado una considerable oquedad en la superficie, pero la evaluación de especialistas revela que el daño subterráneo es mucho más extenso.

¿Dónde está el socavón de Zaragoza?

La afectación principal se localiza sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las principales arterias viales de la capital. El hundimiento se sitúa específicamente en los carriles de circulación rápida, en la zona correspondiente a la Alcaldía Iztacalco, y afecta a los automovilistas que se dirigen hacia la terminal aérea.

El evento ocurrió en un tramo que atraviesa una tubería de drenaje, lo que ha complicado la situación y requiere de una intervención técnica especializada para su reparación.

#PrecauciónVial | Reducción de carriles centrales de Calz. Ignacio Zaragoza a partir de Julián de los Reyes debido a socavón antes de Anillo Periférico al Poniente, oficiales de #Tránsito de la #SSC abanderan la zona para evitar percances y agilizan la circulación.… pic.twitter.com/84wfwX8ze5 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 14, 2025

¿Cuánto mide el socavón de Zaragoza?

A primera vista, la oquedad en el pavimento tiene una dimensión de cuatro metros de largo por 2.5 metros de ancho. La profundidad del orificio alcanza los 4.5 metros. Sin embargo, las mediciones realizadas por el personal de SEGIAGUA han identificado que el daño real bajo tierra se extiende por al menos 14 metros lineales, lo que sugiere una afectación mucho más severa de lo que se percibe en la superficie y justifica la complejidad de los trabajos que se están llevando a cabo.

Además de la grieta principal, los técnicos han detectado una segunda y más pequeña fisura en los carriles de la misma calzada, en las cercanías del cruce con Río Churubusco. Este segundo colapso tiene una dimensión de 1.5 por 3.5 metros y se originó por la fractura de la capa de rodamiento sobre una caja de concreto. Ambos eventos están siendo atendidos de manera simultánea por los grupos de expertos en la materia.

La #SEGIAGUA lleva a cabo las labores de atención a un #socavón localizado la tarde del miércoles en 📍la Calzada Ignacio Zaragoza, en los carriles centrales con dirección al aeropuerto, en la Alcaldía @IztacalcoAl.



Leer nota completa:📰https://t.co/E7dFBZtv8h pic.twitter.com/Dhu6TmVShr — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 14, 2025

Socavón de Zaragoza: ¿Cuáles son las alternativas viales?

Se ha desplegado a personal especializado para evaluar el área afectada y definir el procedimiento constructivo más adecuado para la reparación. Como alternativa vial, el OVIAL sugiere Pantitlán.

