¡Toma precauciones! Marchas CDMX 14 de agosto EN VIVO | Rutas, bloqueos y alternativas
Marchas, manifestaciones y vialidades afectadas en CDMX hoy jueves 14 de agosto. Revisa alternativas viales y toma precauciones con esta información.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa las marchas, manifestaciones y las vialidades afectadas para hoy, jueves 14 de agosto de 2025 en la Ciudad de México (CDMX). Publicamos este seguimiento para que tomes precauciones y consideres alternativas viales que te permitan evitar contratiempos en tus traslados.
En esta nota encontrarás un resumen claro y práctico sobre las marchas y movilizaciones en CDMX que podrían afectar tu ruta; la información está basada en los reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
EN VIVO
Estas son las marchas agendadas para hoy jueves
10:00 HORAS | Alcaldía Xochimilco
Estudiantes recolectarán firmas en la Facultad de Artes y Diseño en Prolongación Constitución número 58-A, colonia La Concha, alcaldía Xochimilco.
12:00 HORAS | Alcaldía Cuauhtémoc
Manifestantes harán un mitin en el Hemiciclo a Juárez, en Avenida Juárez número 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
17:00 HORAS | Alcaldía Cuauhtémoc
Mitin del Comité de Familiares de Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” en la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González número 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.