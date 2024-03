¿Cuántas medallas ganará México en los Juegos Olímpicos París 2024? IA revela resultado

Participar en unos Juegos Olímpicos es uno de los sueños que todo atleta imagina y aunque el simple hecho de estar es motivo de orgullo, conseguir una medalla es la consagración total. A unos meses de que inicie ya comienzan las apuestas sobre a qué país le irá mejor, pero ¿qué panorama espera México?

En los últimos meses muchos se han apoyado en la Inteligencia Artificial (IA) para conocer cómo les irá a sus equipos y aunque es un resultado muy estimado, que no se puede comprobar al cien por ciento, nunca está de más saber las probabilidades que existen.

¿Qué países ganarían más medallas en París 2024?

De acuerdo con lo lanzado por la supercomputadora Nielsen’s Gracenote su pronóstico en forma de Medallero Virtual (VMT) no arroja grandes sorpresas respecto a los países que se colocarán en los primeros lugares. En este sentido sería así:



Estados Unidos - 121 medallas.

China - 85 medallas.

Gran Bretaña- 65 medallas.

Japón- 53 medallas.

Francia- 52 medallas.

¿Cuántas medallas sumará México en los Juegos Olímpicos 2024?

El medallero virtual no resulta favorable para México, ya que no entra en los primeros 30 países del medallero, en este sentido, no esperan más de nueve medallas, por lo que, los atletas mexicanos tendrían que dar un extra para superar la actuación de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, mismo en el que sumaron cuatro medallas de bronce, mismas que los situaron en el lugar 84.

¿Quién fue la primera mujer mexicana que ganó una medalla olímpica?

Durante los emblemáticos e inolvidables Juegos Olímpicos de México en 1968, la esgrimista María del Pilar Roldán, mejor conocida como “La mosquetera mexicana” escribió su nombre con letras doradas cuando se convirtió en la primera mujer en obtener una medalla olímpica.

Previamente, Del Pilar ya había dado destellos de su pasión por la esgrima y desde luego, su talento, en los Juegos Centroamericanos del Caribe de 1959 obtuvo una medalla de bronce y posteriormente en otros certámenes se hizo de nuevos galardones lo que la llevo a ser abanderada de la delegación mexicana en Roma 1960.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos París 2024?

El río Sena será testigo de uno de los eventos más espectaculares de los últimos años, hablamos de la inauguración de París 2024 que se llevará a cabo el 26 de julio, en el sitio oficial despliegan que las delegaciones de atletas estarán a bordo de barcos, incluida la mexicana en la que destaca la gimnasta Alexa Moreno, en la que buscará ganar una nueva medalla olímpica para México.