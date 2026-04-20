Colapsa la Secretaría de Salud en Veracruz; trabajadores se manifiestan por desabasto y sueldo

El sistema de salud en el estado de Veracruz enfrenta una crisis que no para de crecer. Ante lo que califican como una falta sistemática de respuestas por parte del Gobierno de Rocío Nahle, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) ha iniciado una paro permanente en diversos puntos clave, denunciando que las carencias actuales ponen en riesgo tanto al personal como a los pacientes.

La protesta estalló de manera simultánea en la Jurisdicción Sanitaria número 8 y en el Hospital Regional de Veracruz, donde agremiados de las secciones 26 (Norte, Centro y Sur), 40, 70, 71 y 74 manifestaron su inconformidad ante la gestión de la actual administración.

Los trabajadores aseguran que han pasado más de un año gestionando soluciones mediante oficios sin obtener resultados concretos, lo que ha impactado directamente en la operatividad de los Servicios de Salud de Veracruz y el IMSS-Bienestar.

Trabajadores del sistema de salud de Veracruz denuncian abandono de Rocío Nahle, desabasto, falta de medicamentos y salarios bajos

¿Qué exigen los trabajadores de salud en Veracruz?

El pliego petitorio del sindicato consta de 24 demandas prioritarias que reflejan el deterioro institucional en el sector. Entre los puntos más críticos destacan:



Abasto y equipo: Garantizar el suministro suficiente y de calidad de insumos médicos, así como la dotación de uniformes y equipo de protección para el personal de vectores correspondientes a los años 2025 y 2026.

Garantizar el suministro suficiente y de calidad de insumos médicos, así como la dotación de uniformes y equipo de protección para el personal de vectores correspondientes a los años 2025 y 2026. Pagos pendientes: Liquidación de las medidas de fin de año 2025, pago de gastos de camino (viáticos) y conceptos de uniformes libres de gravamen.

Liquidación de las medidas de fin de año 2025, pago de gastos de camino (viáticos) y conceptos de uniformes libres de gravamen. Infraestructura y seguridad: Rehabilitación urgente de unidades aplicativas en condiciones críticas y renovación del parque vehicular para garantizar la seguridad en los traslados de pacientes.

Rehabilitación urgente de unidades aplicativas en condiciones críticas y renovación del parque vehicular para garantizar la seguridad en los traslados de pacientes. Certeza laboral: Asignación inmediata de plazas escalafonarias y de pie de rama, además de la expedición de nombramientos definitivos.

Solicitud de destitución en eñ Sistema de Salud de Veracruz

La asamblea permanente no solo reclama recursos, sino también un cambio en el manejo administrativo de la dependencia. El sindicato exige la destitución inmediata de tres servidoras públicas por presuntos actos y omisiones que vulneran los derechos laborales:



Lic. Marcela Pozoz Gerónimo, Subdirectora de Recursos Humanos. Mtra. Ana Victoria López Pérez, Jefa del Departamento de Prestaciones Sociales. Mtra. Noelia Lagunes Calderón, Jefa del Departamento de Administración de Personal.

Trabajadores de salud de Veracruz piden la destitución de: Lic. Marcela Pozoz Gerónimo, Subdirectora de Recursos Humanos; Mtra. Ana Victoria López Pérez, Jefa del Departamento de Prestaciones Sociales; Mtra. Noelia Lagunes Calderón, Jefa del Departamento de Administración de Personal.

Estallan contra la administración de Rocío Nahle en Veracruz

Los manifestantes reiteraron que esta determinación de llevar a cabo una asamblea pacífica es la única vía ante la omisión de las autoridades. Los trabajadores han hecho un llamado directo a Rocío Nahle y al Gobierno del Estado de Veracruz para que deje de ignorar las demandas, señalando que el desabasto de medicamentos y la falta de mantenimiento en los hospitales son problemas que la población usuaria sufre a diario.

Aunque la asamblea se mantiene activa, los trabajadores aseguran que buscarán no afectar los servicios de urgencia, pero advierten que la movilización no cesará hasta que se firmen compromisos reales y se garantice un trato digno y respetuoso por parte de los superiores jerárquicos.