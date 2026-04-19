Crisis en el río Pánuco: Agua “envenena” a cientos de peces en la frontera entre Veracruz y Tamaulipas

Fue durante este18 de abril cuando ciudadanos reportaron un paisaje desolador en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Habitantes del ejido Estero del Camalote dieron la voz de alarma al encontrar una alfombra de peces sin vida cubriendo la superficie del río Pánuco.

Testigos en el lugar declararon que lo que podía estar causando la muerte de los peces habría sido consecuencia del derrame de hidrocarburo, ante esto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se manifestó declarando se habría tratado de una falla en la infraestructura hidráulica de la zona.

Cientos de peces muertos en el río Pánuco, en Veracruz



Son las consecuencias del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México



El gobierno federal mintió y negó lo ocurrido, mientras que la gobernadora de Veracruz minimizó el caso



Hoy la realidad de nuevo se impone pic.twitter.com/J5pu9zV79q — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 19, 2026

¿Qué provocó la muerte de cientos de peces en el río Pánuco?

La causa principal de la mortandad fue la entrada de agua salobre al sistema lagunario. Según el reporte oficial, una de las compuertas del dique conocido como Estero El Camalote se encontraba abierta, permitiendo que el agua del mar se mezclara con el agua dulce.

Este fenómeno, según la Conagua, habría afectado la salinidad y los niveles de oxígeno, creando un ambiente letal para las especies de río que no están adaptadas a estas condiciones químicas.

Pescadores declaran que la muerte de peces en esa cantidad pasa todos los años

Para quienes viven de la red y el anzuelo en la localidad de Mata de la Monteada, esto no sería una sorpresa. Los pescadores aseguran que la falta de mantenimiento en las compuertas es un problema que se repite en cada temporada.

Declaran que, aunque las autoridades culpan a "condiciones naturales", la realidad es que los diques están en mal estado, lo que facilita que el agua salada invada los depósitos de agua dulce, acabando con su sustento diario en cuestión de horas.

Conagua investiga quién dejó la puerta abierta

De acuerdo al mismo pronunciamiento de la Conagua, ya estarían investigando cómo es que se abrió la compuerta.

La institución informó que van a determinar si se trató de una falla mecánica, un error humano de operación o si hubo alguna manipulación externa.

El propósito sería deslindar responsabilidades, ya que el impacto no solo afecta a los peces, sino que pone en riesgo el suministro de agua dulce para miles de familias de la región.

¿Hidrocarburo o agua salada?

Aunque el informe técnico apunta a la salinidad, en la zona todavía resuenan los reclamos por el reciente derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Algunos sectores de la población vinculan la muerte de los peces con este desastre ambiental, acusando al gobierno federal de minimizar los daños.

¡Algo está pasando! 🐟 🚨Habitantes del ejido Estero del Camalote, en la localidad de Mata de la Monteada, reportaron una gran cantidad de peces muertos en el río Pánuco, en la frontera entre Veracruz y Tamaulipas



Pescadores de la zona indican que este tipo de situación ocurre… pic.twitter.com/qFM0LP6j1k — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 19, 2026

Un cementerio flotante de peces en el río Pánuco

Los videos de los peces flotando en el río Pánuco se viralizaron en redes sociales, mostrando la crisis ambiental que se vive actualmente en el estado de Veracruz.