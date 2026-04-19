Transportistas amagan con nuevos bloqueos en carreteras: fecha exacta del paro nacional

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) advirtieron al Gobierno Federal de atender sus demandas, o podrían realizar un paro nacional en la inauguración del Mundial 2026.

Ante los desacuerdos que han surgido en las mesas de diálogo y la falta de respuesta por parte de las autoridades, los transportistas y agricultores amenazan con una movilización en carreteras, accesos principales y zonas estratégicas del país.

¿Cuándo sería el nuevo bloqueo de transportistas en México?

De acuerdo con el posicionamiento de la ANTAC, la fecha prevista para el nuevo paro nacional sería el 11 de junio , el mismo día en que se inaugura la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Bajo la consigna “¡Sin transporte no hay mundial!”, los manifestantes aseguraron que esto se debe a la ola de violencia que sufren en autopistas de México, donde muchas veces no saben si regresarán a casa.

Cabe recordar que el pasado 6 de abril, las distintas organizaciones bloquearon accesos principales en al menos 22 estados como parte del segundo paro nacional, afectando la movilidad de miles de personas.

Sin embargo, dentro de esta jornada de movilizaciones, agricultores de Tlaxcala denunciaron represión por parte de elementos policiales.

¿Qué exigen los transportistas?

Entre las principales demandas del sector se encuentran mejores condiciones de seguridad para operadores y transportistas, así como atención a los robos en carreteras federales.

En su comunicado, ANTAC acusó que muchos trabajadores enfrentan diariamente riesgos por asaltos, ataques y violencia en rutas clave del país. También señalaron que numerosas familias han quedado desprotegidas tras asesinatos de operadores.

Además, reclamaron que no han sido convocados a mesas de trabajo formales y cuestionaron que el Gobierno dialogue con agrupaciones que, aseguran, no representan al sector transportista.

Además, rechazaron declaraciones del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, quien habría señalado que sí existe comunicación con el gremio.

Hasta el momento, el paro nacional no está confirmado de manera definitiva, pero fue planteado como medida de presión en caso de que no haya respuesta oficial en las próximas semanas.

¿Qué estados podrían verse afectados por bloqueos de transportistas?

Aunque no se ha dado una lista oficial de estados afectados, con base en megabloqueos anteriores, estas entidades se pueden ver afectadas:

