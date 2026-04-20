Vestidos de Mariachis desatan Balacera en Mercado de Puebla; ataque deja heridos y un levantón

Tragedia en el Mercado Morelos de Puebla. La mañana de este domingo 19 de abril, delincuentes armados, presuntamente vestidos de mariachis y encapuchados, perpetraron una violenta balacera que dejó dos heridos y un hombre privado de su libertad.

Balacera en Mercado de Puebla irrumpe la paz de clientes y comerciantes

El ruido de los disparos rompió la rutina en cuestión de segundos; quienes estaban comprando o trabajando dentro del Mercado apenas alcanzaron a reaccionar antes de buscar refugio.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron en una camioneta tipo van y se dirigieron directamente hacia un vehículo estacionado, un Chevrolet Chevy gris con placas de la Ciudad de México; sin mediar palabra, abrieron fuego contra los hombres que se encontraban dentro.

La escena fue confusa; algunos pensaron que se trataba de cohetes, pero bastaron unos instantes para entender lo que estaba ocurriendo, mientras locatarios bajaban cortinas metálicas y clientes se tiraban al suelo intentando protegerse.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡REPRESALIA EN PUEBLA! DESPIDO DE ABOGADA POR PROTESTAR EXHIBE SUMISIÓN DE PODER JUDICIAL

Mariachis armados: la imagen que desató el miedo

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presunta vestimenta de los atacantes; testigos señalaron que los hombres portaban trajes de mariachis y llevaban el rostro cubierto, lo que dificultó su identificación.

Tras el ataque, los agresores se llevaron a una de las víctimas a bordo de la misma camioneta; el vehículo, según versiones, llevaba un rótulo relacionado con mariachis, lo que reforzó la hipótesis de que todo estaba planeado.

La víctima regresa herida tras ser privada de la libertad

Horas después, cerca del mediodía, el hombre que había sido privado de la libertad regresó al Mercado por sus propios medios; llegó herido y pidió ayuda, lo que confirmó que había logrado escapar o fue liberado.

Paramédicos de Protección Civil atendieron a los tres hombres en el lugar; dos de ellos presentaban lesiones graves y fueron trasladados de inmediato a un hospital, mientras la zona permanecía bajo resguardo.

Operativo en Puebla y pistas que abren nuevas líneas

Elementos de seguridad desplegaron un operativo en Puebla para ubicar a los responsables; la camioneta utilizada en la Balacera fue localizada más tarde, aparentemente abandonada en otra zona de la ciudad.