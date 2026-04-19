Presidente de la Cruz Roja en Celaya muere tras presunto asalto en Guanajuato

La Cruz Roja Mexicana confirmó la muerte del presidente Local de la Cruz Roja Delegación Celaya, Saúl Banda González, quien perdió la vida luego de sufrir un intento de asalto la noche del sábado 18 de abril en Guanajuato.

Horas después del fallecimiento del hombre de 68 años, la dependencia estatal lamentó la muerte, de quien también fuera un destacado abogado en la región.

¿De qué murió el presidente de la Cruz Roja Mexicana?

Primeras versiones señalaron que el presidente de la Cruz Roja viajaba a bordo de su camioneta por la colonia Villa de los Álamos, cuando fue interceptado por sujetos armados que intentaron despojarlo de su vehículo.

El abogado no cedió y logró frustrar el crimen, lo que hizo que los agresores huyeran del lugar. De inmediato, solicitó apoyo de paramédicos y policías del municipio para brindarle auxilio.

Medios locales reportaron que la víctima comenzó a sentirse mal derivado de los hechos, por lo que fue trasladado a un hospital cercano, pero fue en ese momento que sufrió un paro cardiaco fulminante.

A pesar de los esfuerzos médicos para reanimarlo, el presidente de la corporación fue declarado sin vida una vez que ingresó al nosocomio.

Presidente de la Cruz Roja no tenía heridas de bala

De manera extraoficial se reportó que Saúl Banda González no presentó lesiones por arma de fuego, y que la camioneta en la que viajaba tampoco se hallaron indicios de violencia. Por lo que será la autoridad correspondiente la que confirme la causa de muerte.

Ante la repentina muerte del delegado local, la Cruz Roja Mexicana de Guanajuato publicó una esquela en la que lamentó lo sucedido, asegurando que: "su entrega, compromiso y espíritu permanecerán como un legado en nuestra institución".

Muere titular de la Agencia Estatal de Investigación Chihuahua tras hallar narcolaboratorio

En otro hecho, se reportó la muerte del titular de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, durante la madrugada de este domingo, tras un accidente en la carretera de la zona serrana del estado.

Los primeros reportes indican que la unidad en la que viajaba se salió del camino y terminó en el fondo de un barranco en un tramo cercano al municipio de Guachochi.

Además del funcionario, también perdieron la vida dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos, quienes se encontraban en labores de entrenamiento, confirmó el fiscal de chihuahua, César Jáuregui Moreno.

Según las primeras versiones, el servidor público regresaba de un operativo de seguridad enfocado en detectar narcolaboratorios en la sierra de Chihuahua.

