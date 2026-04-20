Madrugada de fuego en Tuxtla: Balacera en la Xamaipak deja dos abatidos y un arsenal asegurado

Una madrugada de terror vivieron los habitantes del poniente de Tuxtla Gutiérrez. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), desarticularon una casa de seguridad en la colonia Xamaipak, en un operativo que derivó en un intenso enfrentamiento armado. El saldo oficial es de dos presuntos sicarios abatidos, uno herido en calidad de detenido y el aseguramiento de un arsenal.

Los hechos ocurrieron en la intersección de la Privada 14 Poniente y 11ª Sur. Según el reporte de las autoridades, el personal policiaco arribó al inmueble derivado de trabajos de inteligencia; sin embargo, al intentar ingresar, fueron recibidos a balazos por civiles armados, lo que desató una refriega que se prolongó por varios minutos.

Arsenal y equipo táctico bajo resguardo en Tuxtla

Tras repeler la agresión y tomar el control del inmueble, las fuerzas de seguridad estatales y municipales lograron el aseguramiento de:



6 armas largas de alto poder.

de alto poder. Equipo táctico (chalecos y fornituras).

(chalecos y fornituras). 2 vehículos presuntamente vinculados a actividades delictivas.

El delincuente que resultó lesionado fue trasladado de urgencia a un hospital bajo estrictas medidas de custodia, mientras que los servicios periciales de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos de los dos agresores neutralizados.

Tensión en la capital: Operativos continúan

A pesar del golpe a este grupo delictivo, la situación en Tuxtla Gutiérrez permanece en alerta máxima. Se reportó que varios sicarios lograron huir del lugar del enfrentamiento, lo que ha provocado el despliegue de unidades policiacas en diversos puntos estratégicos de la capital.

"Hay tensión en toda la ciudad porque los operativos se han extendido... los elementos se han desplazado hacia otros puntos donde se reportan probables actos de violencia", informó Alberto Chamé desde el lugar de los hechos. La Secretaría de Seguridad enfatizó que bajo esta "Nueva ERA" de seguridad en Chiapas, se actuará con firmeza, asegurando que no habrá espacio para la impunidad.