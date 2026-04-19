Golpe a “Los Chapitos” en Mazatlán, Sinaloa: detienen a dos y aseguran arsenal

Autoridades dieron a conocer, mediante un comunicado, la detención de dos miembros del Cártel de Sinaloa, pertenecientes a la célula delictiva de "Los Chapitos". Fue en el puerto de Mazatlán donde el trabajo de inteligencia realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR) terminó en la desarticulación de un punto de apoyo la facción delictiva.

Los sopechosos fueron identificados como Efraín "N" y Jesús "N".

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron órdenes de cateo y detuvieron a dos integrantes del Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”.



Se aseguraron armas, entre ellas un fusil… pic.twitter.com/M4NeIsi7K1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 19, 2026

Cateos simultáneos en Lomas de Mazatlán y Jabalines

Un Juez de Control liberó órdenes de cateo tras comprobarse la actividad sospechosa en dos inmuebles específicos. El primero se ubicó en la colonia Lomas de Mazatlán y el segundo en la colonia Jabalines.

En ambos puntos, las fuerzas federales irrumpieron de manera coordinada para evitar cualquier intento de fuga por parte de los ahora detenidos, Efraín “N” y Jesús “N”.

Aseguran arsenal a "Los Chapitos" en Mazatlán

Lo encontrado dentro de las viviendas confirma actividad delictiva. El arsenal incluye un fusil Barrett, conocido por su capacidad para atravesar blindajes y derribar aeronaves, además de cuatro granadas y diversos cargadores.

También se decomisó una camioneta blindada que era utilizada para los desplazamientos del grupo en la región, junto con equipos de radiocomunicación que servían para vigilar los movimientos de las autoridades en el puerto.

Golpe de 2.5 millones a "Los Chapitos"

Más allá de las capturas, el operativo tuvo un impacto económico. Entre el valor de las armas de fuego, la droga asegurada, el vehículo y los equipos tecnológicos, las autoridades federales estiman una afectación a la estructura financiera del grupo por 2 millones 502 mil 062 pesos.

Este monto representa un retroceso para las capacidades operativas de la facción en esta zona estratégica de Sinaloa.

Equipos de radio y teléfonos bajo investigación

Además de las armas, los agentes recolectaron diversos equipos telefónicos y radios que eran clave para la coordinación de la célula. Estos aparatos ya se encuentran en manos de la FGR para su análisis, lo que podría arrojar información sobre otras casas de seguridad o rutas de distribución en el sur del estado.

El uso de tecnología por parte de estos grupos sigue siendo una de las herramientas principales para evadir los operativos convencionales.

El secretario de Seguridad, @OHarfuch, dijo que de acuerdo a declaraciones de los detenidos, los mineros fueron secuestrados en #Sinaloa por integrantes de "Los Chapitos'" tras ser confundidos con miembros de un grupo antagónico.@AGUSTINTVAZTECA tiene el reporte desde Palacio… pic.twitter.com/6pXvRIlaAp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 10, 2026

Miembros de "Los Chapitos" ante el MP

Tras su detención, Efraín “N” y Jesús “N” fueron trasladados y se encuentran a disposición del Ministerio Público Federal, quien se encargará de determinar su situación jurídica en las próximas horas.