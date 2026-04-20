Tragedia en Tlajomulco: Muere mujer tras intentar vuelta prohibida en la colonia Tijeras

El exceso de confianza y la falta de pericia al volante cobraron la vida de una mujer durante las primeras horas de este lunes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El fatal accidente se registró en la colonia Tijeras, donde el estruendo del impacto alertó a los vecinos de la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima conducía su vehículo e intentó realizar una vuelta a la izquierda desde el carril de extrema derecha, cortándole la circulación a una camioneta que no pudo frenar a tiempo e impactó el auto de forma lateral. Paramédicos llegaron al lugar solo para confirmar el deceso de la conductora.

Lo indignante del caso fue la reacción de los ocupantes de la camioneta impactada; testigos señalaron que, tras el choque, se retiraron del lugar a bordo de otro vehículo que pasó por ellos, dejando a la mujer sin auxilio.

🔴#IMPORTANTE | Una mujer perdió la vida a bordo de su vehículo tras ser impactada por una camioneta. Los hechos se registraron en Camino Real a Colima y la Calle 17 de Mayo en la Col. La Tijera en Tlajomulco.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/yaV74FW3zn — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 20, 2026

Hallan restos humanos en vehículo abandonado en la colonia Rancho Nuevo

En el municipio de Guadalajara, la policía municipal atendió un reporte ciudadano sobre un olor fétido que emanaba de un auto estacionado en calles de la colonia Rancho Nuevo. Al arribar al sitio, los oficiales confirmaron que en el interior de la unidad se encontraban bolsas de basura con restos humanos.

Las investigaciones arrojaron datos clave de forma inmediata:



El vehículo contaba con un reporte vigente de desaparición a nombre de su dueño.

a nombre de su dueño. Por las características y el nexo del auto, las autoridades presumen que una de las víctimas podría ser el propietario de la unidad .

. Peritos de la Fiscalía del Estado ya trabajan en el lugar para la identificación oficial de los restos.

🔴#IMPORTANTE | Localizaron a un hombre sin vida dentro de un vehículo sobre los cruces de Benjamín Gutiérrez y Francisco Landeros en la Col. Rancho Nuevo en Guadalajara.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/2zPdhB0VwK — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 20, 2026

Borrachazo en la Constitución: Joven vuelca tras chocar dos autos

Finalmente, en el municipio de Zapopan, un joven de aproximadamente 25 años protagonizó un aparatoso accidente en la colonia Constitución. El conductor, quien presuntamente se encontraba en estado inconveniente, perdió el control de su vehículo, chocó contra dos autos estacionados y terminó completamente volcado.

A pesar de lo espectacular del percance, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de vialidad realizaron el retiro de la unidad y la detención del conductor para que responda por los daños materiales causados a los otros propietarios.

