¡Amantes de lo ajeno y secuestradores! Asaltan pizzería e intentan llevarse a una mujer en Chimalhuacán, Edomex

¡Otra vez el Estado de México! La violencia ahora alcanzó a una pizzería ubicada en el Barrio Talladores, en Chimalhuacán. Fue mediante un video donde se observa cómo un momento para comer y despejarse se convirtió en una situación violenta y de terror.

Dos sujetos armados irrumpieron en el negocio y asaltaron a las personas que se encontraban ahí; no conformes con eso, los delincuentes intentaron privar de la libertad a una mujer que también se encontraba en el lugar.

Hombres asaltan pizzería de Chimalhuacán

Apenas cruzaron la puerta, uno de los delincuentes sujetó a un cliente por el cuello y lo golpeó con fuerza en la cabeza para someterlo. Mientras tanto, su cómplice encañonaba al resto de las personas y se dirigía directamente al área de cobro.

En cuestión de segundos, los sujetos ya tenían el dinero en sus manos, pero lo más grave estaba por ocurrir justo antes de que abandonaran el local.

Sujetos armados intentan secuestrar a una mujer en negocio de Chimalhuacán

Al momento de empezar su huida, los asaltantes fijaron su objetivo en una mujer que estaba entre el grupo de comensales. Justo en la salida, intentaron jalarla hacia para llevársela por la fuerza.

La víctima, en un acto de supervivencia, comenzó a forcejear desesperadamente para zafarse de los delincuentes, quienes no soltaban sus armas mientras trataban de arrastrarla hacia la calle.

Sillas contra armas: Así defendieron a la mujer que intentaban secuestrar en Chimalhuacán

Al darse cuenta de esto, trabajadores de la pizzería reaccionaron de inmediato. Sin armas, pero con valentía, tomaron las sillas del negocio y se lanzaron contra los agresores.

Este contraataque tomó por sorpresa a los delincuentes, quienes, al verse perseguidos y superados por el valor de los empleados, soltaron a la mujer y corrieron hacia la calle.

Rateros huyen en un auto azul tras el robo

Tras el robo y el intento de secuestro, los delincuentes subieron a un automóvil de color azul y huyeron del lugar.

Este tipo de robos son comunes en el Edomex, donde delincuentes irrumpen en los negocios y roban todo lo que pueden sin ningún tipo de castigo. Algunos ni siquiera llegan a ser identificados, lo que hace que operen con total impunidad.