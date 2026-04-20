Buscan a Venecia y Karen, adolescentes desaparecidas este fin de semana en Guanajuato; activan Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha emitido un llamado urgente a la sociedad civil con la activación de dos nuevas fichas bajo el protocolo Alerta Amber. En esta ocasión, las autoridades y familiares buscan dar con el paradero de dos adolescentes de 16 y 14 años de edad, quienes desaparecieron durante el reciente fin de semana de abril en los municipios de Guanajuato capital y Salvatierra.

Ambas menores de edad fueron vistas por última vez los días 18 y 19 de abril, y desde entonces se perdió todo contacto con ellas. Debido a su situación de vulnerabilidad por ser menores de edad, las autoridades han advertido que su integridad se encuentra en riesgo, ya que podrían ser víctimas de la comisión de algún delito. La difusión rápida de sus características físicas es fundamental para su pronta localización.

Venecia Ivonne desapareció en Guanajuato el 19 de abril

El primer reporte corresponde a Venecia Ivonne Ángeles Vargas, una adolescente de 16 años de edad. De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Fiscalía, la joven fue vista por última vez el domingo 19 de abril de 2026 en el municipio de Guanajuato, sin que hasta el momento se tengan indicios sobre su ubicación.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Venecia Ivonne Ángeles Vargas de 16 años, Guanajuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/QrigLOmY6c — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) April 20, 2026

Venecia tiene una estatura de 1.60 metros, pesa aproximadamente 60 kilogramos y es de complexión regular. Entre sus rasgos físicos destacan su cabello castaño claro de tipo lacio y sus ojos ovalados en tono café claro. Aunque la ficha indica que no cuenta con señas particulares visibles, un dato clave para que la ciudadanía pueda identificarla en las calles es la ropa que llevaba puesta: una playera blanca con letras negras, bermuda negra y unos llamativos tenis rosas con detalles en amarillo y verde.

Karen Yazmín desapareció en Salvatierra el 18 de abril

De manera paralela, las autoridades mantienen una intensa búsqueda en la zona sur del estado para localizar a Karen Yazmín Andrade Calderón, de apenas 14 años de edad. El rastro de la menor se perdió un día antes, el sábado 18 de abril de 2026, en el municipio de Salvatierra.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Karen Yazmín Andrade Calderón de 14 años, Salvatierra, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/dEdOAKDCXF — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) April 20, 2026

Karen Yazmín es una joven alta para su edad, con una estatura de 1.70 metros y un peso de 56 kilogramos. Tiene el cabello castaño oscuro lacio y ojos redondos color café oscuro. Para facilitar su identificación inmediata, es crucial prestar atención a una seña particular sumamente distintiva reportada en su ficha, pues la adolescente tiene un lunar dentro del ojo derecho.

El día de su desaparición, Karen vestía un pantalón azul con rayas blancas, una sudadera café y tenis blancos con verde.

La colaboración ciudadana es la pieza clave para que estas dos menores regresen sanas y salvas con sus familias. Si usted cuenta con cualquier información veraz sobre su paradero, comuníquese de manera inmediata y confidencial a la lada sin costo 800 DNUNCIA (368 62 42) o al número de emergencias 911.