¡Semana clave! Las Unidades móviles de Licencia Edomex están por todas partes y puedes tramitar sin filas

¡Semana clave! Las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex 2026 están por todas partes y podrían ahorrarte horas de fila si sabes dónde ubicarlas.

Si necesitas sacar o renovar tu licencia en el Estado de México, esta semana del 20 al 25 de abril es una de las más activas; las unidades móviles regresan con múltiples sedes tras el periodo vacacional y se reparten en distintos municipios para acercar el trámite.

Más sedes, menos filas: así puedes aprovechar esta semana

A diferencia de los módulos fijos, donde las filas pueden extenderse por horas, las unidades móviles permiten realizar el trámite de Licencia Edomex de forma más rápida; al haber más puntos disponibles, puedes elegir el más cercano y evitar traslados largos.

Esta estrategia busca descongestionar la demanda; por eso, verás unidades instaladas en explanadas, plazas y centros municipales, lugares de fácil acceso para los usuarios.

¿Dónde estarán hoy las unidades móviles de Licencia Edomex?

Ubicar la sede correcta puede hacer la diferencia entre salir en minutos o perder medio día; las unidades estarán activas en municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tecámac, Nezahualcóyotl, Tlalmanalco, Chalco, entre otros.

Además, hay presencia constante en puntos como Ocoyoacac, Tlatlaya y San Martín de las Pirámides, donde las unidades repiten varios días para atender la demanda local.

Una oportunidad para hacer el trámite sin complicaciones

Esta semana representa una de las mejores oportunidades para quienes buscan resolver el trámite de su licencia sin saturación; con más sedes activas, el proceso se vuelve más accesible; conoce todas las ubicaciones:

20 de abril



Apaxco: Av. Juárez s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)

Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte (estacionamiento)

Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86 (estacionamiento)

Ixtapaluca: Delegación Alfredo del Mazo

Tezoyuca: Ejidos de Tequisistlán

Tecámac: Parque Ecológico Sierra Hermosa (puerta norte)

21 de abril



Jaltenco: Parque Alborada

Tecámac: Plaza Principal (centro)

Tlatlaya: Centro (frente al Palacio Municipal)

San Martín de las Pirámides: Centro (frente al Palacio Municipal)

Ocoyoacac: Centro (frente al Palacio Municipal)

Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte

Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86

Chimalhuacán: Edificio administrativo Heberto Castillo

Tezoyuca: Camino a Zurita

22 de abril



Ecatepec: Jardines de Morelos

Naucalpan: Col. La Mancha

Tlatlaya, San Martín de las Pirámides y Ocoyoacac (mismas ubicaciones)

Tecámac: Sierra Hermosa

Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte

Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86

Tlalmanalco: Centro

Chalco: San Gregorio Cuautzingo

23 de abril



Tultepec: Plaza Hidalgo

Villa Victoria: Centro de abasto Santa Isabel del Monte

Calimaya: Casa de Cultura

Chimalhuacán: Plaza Chimalhuacán

Tecámac, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl (mismas sedes)

Tlatlaya, San Martín de las Pirámides y Ocoyoacac

24 de abril



Villa del Carbón: Centro

Tlalmanalco: San Cristóbal Tezopilo

Luvianos: Centro

Otumba: Centro

Toluca: San Andrés Cuexcontitlán

Tecámac

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Nezahualcóyotl

Ocoyoacac

25 de abril



Luvianos: Centro

Otumba: Centro

Ocoyoacac: Centro

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¿Cuánto cuesta sacar la Licencia Edomex 2026 en unidades móviles?

¡Pon mucha atención! Si planeas tramitar tu Licencia en el Edomex 2026 a través de las unidades móviles, estos son los costos que debes tener claros antes de acudir:



Automovilista (Tipo A): 777 pesos



Motociclista (Tipo C): 777 pesos



Chofer particular (Tipo E): 1,017 pesos



Permiso provisional para menores (Tipo B): 777 pesos



Permiso provisional para menores (Tipo A): 3,694 pesos



Duplicado de licencia: 525 pesos

Estos precios corresponden al trámite en 2026 y aplican en las unidades móviles que recorren distintos municipios del Estado de México.

Lo que debes hacer antes de ir a las Unidades Móviles en el Edomex

El pago de tu Licencia Edomex debe realizarse previamente; es decir, antes de presentarte en la unidad móvil.

Sin el comprobante de pago, el trámite no podrá completarse, aunque ya estés en el lugar; por eso, se recomienda llevarlo impreso o en formato digital para evitar contratiempos.