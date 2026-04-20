¡Semana clave! Las Unidades móviles de Licencia Edomex están por todas partes y puedes tramitar sin filas
Licencia Edomex 2026: Las unidades móviles del 20 al 25 de abril en varios municipios; ubica la más cercana y tramita rápido sin filas ni traslados.
¡Semana clave! Las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex 2026 están por todas partes y podrían ahorrarte horas de fila si sabes dónde ubicarlas.
Si necesitas sacar o renovar tu licencia en el Estado de México, esta semana del 20 al 25 de abril es una de las más activas; las unidades móviles regresan con múltiples sedes tras el periodo vacacional y se reparten en distintos municipios para acercar el trámite.
Más sedes, menos filas: así puedes aprovechar esta semana
A diferencia de los módulos fijos, donde las filas pueden extenderse por horas, las unidades móviles permiten realizar el trámite de Licencia Edomex de forma más rápida; al haber más puntos disponibles, puedes elegir el más cercano y evitar traslados largos.
Esta estrategia busca descongestionar la demanda; por eso, verás unidades instaladas en explanadas, plazas y centros municipales, lugares de fácil acceso para los usuarios.
¿Dónde estarán hoy las unidades móviles de Licencia Edomex?
Ubicar la sede correcta puede hacer la diferencia entre salir en minutos o perder medio día; las unidades estarán activas en municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tecámac, Nezahualcóyotl, Tlalmanalco, Chalco, entre otros.
Además, hay presencia constante en puntos como Ocoyoacac, Tlatlaya y San Martín de las Pirámides, donde las unidades repiten varios días para atender la demanda local.
Una oportunidad para hacer el trámite sin complicaciones
Esta semana representa una de las mejores oportunidades para quienes buscan resolver el trámite de su licencia sin saturación; con más sedes activas, el proceso se vuelve más accesible; conoce todas las ubicaciones:
20 de abril
- Apaxco: Av. Juárez s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte (estacionamiento)
- Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86 (estacionamiento)
- Ixtapaluca: Delegación Alfredo del Mazo
- Tezoyuca: Ejidos de Tequisistlán
- Tecámac: Parque Ecológico Sierra Hermosa (puerta norte)
21 de abril
- Jaltenco: Parque Alborada
- Tecámac: Plaza Principal (centro)
- Tlatlaya: Centro (frente al Palacio Municipal)
- San Martín de las Pirámides: Centro (frente al Palacio Municipal)
- Ocoyoacac: Centro (frente al Palacio Municipal)
- Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte
- Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86
- Chimalhuacán: Edificio administrativo Heberto Castillo
- Tezoyuca: Camino a Zurita
22 de abril
- Ecatepec: Jardines de Morelos
- Naucalpan: Col. La Mancha
- Tlatlaya, San Martín de las Pirámides y Ocoyoacac (mismas ubicaciones)
- Tecámac: Sierra Hermosa
- Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte
- Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86
- Tlalmanalco: Centro
- Chalco: San Gregorio Cuautzingo
23 de abril
- Tultepec: Plaza Hidalgo
- Villa Victoria: Centro de abasto Santa Isabel del Monte
- Calimaya: Casa de Cultura
- Chimalhuacán: Plaza Chimalhuacán
- Tecámac, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl (mismas sedes)
- Tlatlaya, San Martín de las Pirámides y Ocoyoacac
24 de abril
- Villa del Carbón: Centro
- Tlalmanalco: San Cristóbal Tezopilo
- Luvianos: Centro
- Otumba: Centro
- Toluca: San Andrés Cuexcontitlán
- Tecámac
- Chimalhuacán
- Cuautitlán Izcalli
- Nezahualcóyotl
- Ocoyoacac
25 de abril
- Luvianos: Centro
- Otumba: Centro
- Ocoyoacac: Centro
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¿Cuánto cuesta sacar la Licencia Edomex 2026 en unidades móviles?
¡Pon mucha atención! Si planeas tramitar tu Licencia en el Edomex 2026 a través de las unidades móviles, estos son los costos que debes tener claros antes de acudir:
- Automovilista (Tipo A): 777 pesos
- Motociclista (Tipo C): 777 pesos
- Chofer particular (Tipo E): 1,017 pesos
- Permiso provisional para menores (Tipo B): 777 pesos
- Permiso provisional para menores (Tipo A): 3,694 pesos
- Duplicado de licencia: 525 pesos
Estos precios corresponden al trámite en 2026 y aplican en las unidades móviles que recorren distintos municipios del Estado de México.
Lo que debes hacer antes de ir a las Unidades Móviles en el Edomex
El pago de tu Licencia Edomex debe realizarse previamente; es decir, antes de presentarte en la unidad móvil.
Sin el comprobante de pago, el trámite no podrá completarse, aunque ya estés en el lugar; por eso, se recomienda llevarlo impreso o en formato digital para evitar contratiempos.