Parque Aztlán en CDMX: horarios y atracciones que podrás disfrutar tras su apertura

El Parque Aztlán fue inaugurado este miércoles 20 de marzo, luego de que en 2019 fue cerrada la Feria de Chapultepec en la alcaldía Miguel Hidalgo. Tras meses de espera, los ciudadanos ahora podrán disfrutar de nuevas atracciones y juegos que estarán en el Bosque de Chapultepec.

Si eres amante de los juegos mecánicos, esta podría ser una buena y excelente opción para divertirte en familia y con los amigos. En septiembre del año pasado supimos del encendido de la Rueda de la Fortuna, la cual mide 85 metros de altura y que por las noches puede ser apreciada por quienes pasan por la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

¿Qué atracciones tiene el Parque Aztlán?

Aunque estaba previsto que el Parque Aztlán fuera inaugurado el 30 de agosto de 2023, esto no fue posible debido a un retraso en las obras, pero pese a que no se aperturó en ese momento, la buena noticia es que la entrada es completamente gratuita.

No obstante, ten en cuenta que el hecho de que sea gratis no significa que los juegos mecánicos y otras atracciones lo sean, pues estos sí tendrán un costo al público, pero de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, la gente no pagará tanto dinero al ser precios accesibles.

Según se lee en su página web, la entrada al Parque tendrá un foro controlado, pero deberás ingresar con una tarjeta recargable, la cual se te entregará son costo en las taquillas del parque y la que podrás abonar saldo con efectivo o tarjeta en las taquillas o puntos de recarga dentro del parque.

La Rueda de la Fortuna del Parque Aztlán cuenta con 40 cabinas, pero no se trata de la única atracción. Algunas otras atracciones de las que podrás disfrutar se encuentra:

Montaña Jurásica (góndolas giratorias)

(góndolas giratorias) Carrusel Chapultepec ( Carrusel de dos pisos con algunos montables en movimiento)

Carrusel de dos pisos con algunos montables en movimiento) La Mocha (montaña rusa con cuatro curvas)

(montaña rusa con cuatro curvas) Molinillo (tazas giratorias sobre su propio eje impulsada por el usuario)

(tazas giratorias sobre su propio eje impulsada por el usuario) Remolinete (góndola con movimiento circular de velocidad media)

(góndola con movimiento circular de velocidad media) Guardianes del aire (atracción con vehículos en forma de avión volando en círculo)

(atracción con vehículos en forma de avión volando en círculo) La rocola chocona (carros chocones eléctricos)

(carros chocones eléctricos) Vuelo de cantoya (vehículos en forma de globos aerostáticos volando en círculo subiendo hasta 3 metros de altura)

(vehículos en forma de globos aerostáticos volando en círculo subiendo hasta 3 metros de altura) Astrolumpio (columpio con movimiento pendular de baja velocidad)

(columpio con movimiento pendular de baja velocidad) Patada voladora (columpios voladores con trayectoria circular)

(columpios voladores con trayectoria circular) Furia sobre ruedas (autos que giran en círculo)

(autos que giran en círculo) La quebradora (góndola que sube y baja en una torre)

(góndola que sube y baja en una torre) La cucaracha (autos eléctricos infantiles con protección para choque)

(autos eléctricos infantiles con protección para choque) Serpentikha (montaña rusa suspendida con 540 metros de longitud)

(montaña rusa suspendida con 540 metros de longitud) Marometas (montaña Rusa de bajo impacto con vehículos que giran en vertical y horizontal de su propio eje)

(montaña Rusa de bajo impacto con vehículos que giran en vertical y horizontal de su propio eje) Laka laka (montaña rusa con góndolas giratorias de velocidad moderada)

(montaña rusa con góndolas giratorias de velocidad moderada) Malacatonche (atracción que gira en su eje y en péndulo)

(atracción que gira en su eje y en péndulo) Don Goyo (caída libre de 50 metros)



El horario del Parque Aztlán es de martes a domingo de 10:00 a 23:00 horas, y los lunes está cerrado a excepción de vacaciones y días festivos.