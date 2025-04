Rinden homenaje en FES Aragón a fotógrafos fallecidos tras caída de estructura en Parque Bicentenario

Los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Hernández, víctimas por la caída de una estructura de metal en el Parque Bicentenario, recibieron un homenaje póstumo por parte de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, en donde él era alumno de octavo semestre y ella formaba parte de un diplomado de titulación como exestudiante.

La FES Aragón, ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex), hizo una invitación en redes sociales a la comunidad estudiantil para que se sumara esta actividad en memoria de ambos. Afuera de la biblioteca “Jesús Reyes Heroles”, fueron colocadas las fotografías de ambos y se pidió guardar un minuto de silencio en su memoria.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con un amigo de Berenice Giles, con quien además también trabajó para el medio de comunicación Mr. Indie, de donde se sabe que ella era fotógrafa.

“Estaba por diplomarse, yo la conocí a mitad de la carrera, compartimos las mismas aulas, fue una buena amiga. En su tiempo nos distanciamos por cuestiones cada quien. Trabajamos en el mismo medio, yo también estuve ahí en Mr. Indie, yo me salí por cuestiones personales (...) ella continuó, era su pasión. Era una chica muy entregada, muy apasionada, me enseñó muchas cosas cuando estuve ahí con ella, fue buena maestra y no creo que debía pasarle esto”, compartió Francisco, quebrado por la tristeza.

Berenice Giles, dijo: “Era alguien de mucho admirar porque tenía mucho coraje, mucha pasión por no que hacía” y que “era un gran ser humano, no merecía esto”."Era muy alegre, era buena estudiante, siempre le gustaba ver una perspectiva distinta de las cosas en la clase y ayudaba mucho en la retroalimentacion en el aula. Era muy apasionada y muy entregada a lo que le gustaba y esto, la música era algo que le encantaba demasiado”, añadió.

Alcaldía Miguel Hidalgo pide a la Fiscalía capitalina investigue a presuntos responsables

Los dos jóvenes que murieron tras la caída de una estructura de metal en el concierto de música que se realizó en el Parque Bicentenario trabajaban para el mismo medio. La alcaldía Miguel Hidalgo, donde se encuentra el Parque Bicentenario, informó que se colocaron sellos de suspensión afuera del recinto, ubicado en 5 de Mayo 290 y Avenida Ferrocarriles Nacionales, colonia Refinería 18 de Marzo y el festival fue suspendido para el domingo.

Por su parte, la alcaldía Miguel Hidalgo pidió que la Fiscalía de CDMX realice una investigación conforme a derecho de los presuntos responsables que fueron presentados ante el Ministerio Público por el incumplimiento al Programa Especial de Protección Civil presentado a la alcaldía.