Caída de estructura en festival de música en Parque Bicentenario deja dos lesionados

La caída de una estructura metálica en un festival de música en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México (CDMX) este sábado 5 de abril de 2025 dejó un saldo de al menos dos personas lesionadas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) tomaron conocimiento de la caída de una estructura metálica que formaba parte de la decoración del festival que se lleva a cabo al interior del Parque Bicentenario.

Trasladan al hospital a lesionados tras caída de estructura en Parque Bicentenario

Los policías, con los debidos protocolos, solicitaron los servicios de emergencia en el lugar para brindar atención a dos personas que resultaron lesionadas.

Momentos después arribaron dos ambulancias particulares, cuyos paramédicos valoraron a los lesionados y determinaron trasladarlos a un hospital para recibir la atención médica adecuada.

Joven fue asaltado, secuestrado y golpeado tras concierto en CDMX

En la CDMX se dio a conocer que un joven fue secuestrado, asaltado y golpeado en el interior de un foro tras un concierto musical, hechos que ya fueron denunciados por el afectado.

Se trata de Emmanuel, quien estuvo muy cerca de perder el ojo tras la agresión. En entrevista para Hechos AM con Uriel Estrada, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, Emmanuel, la víctima explicó cómo ocurrieron los hechos.

“Yo dejé mi auto en el estacionamiento, atrás de las suites, adentro del foro y me doy cuenta de que mis llantas estaban ponchadas. Agarro mi teléfono para querer hablar con mis amigos, con quienes había quedado de verme afuera, y fue en ese momento, en que me amaga un sujeto por atrás del cuello. Mientras bajaba la mirada, y al tiempo en que era sometido, veo que vienen más y es cuando recibo el primer golpe en el ojo.

“Posteriormente, me llevan a un cuarto dentro del mismo foro, la verdad no fue muy lejos, eso ayudó a que yo después pudiera regresar a mi camioneta. Ahí me tiraron al piso, me patearon con mucha violencia, me hicieron preguntas que yo no entendía qué estaba pasando, me pidieron que desbloqueara con mi celular, vieron mi información, cualquier cosa que no les gustaba, era un golpe o una patada más, de repente hasta perdí el conocimiento”, explicó.