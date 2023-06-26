¿Te atreverías a pasar la noche en una iglesia? Ahora puedes hacerlo y hasta beber cerveza

Por menos de 59 euros, es decir, menos de mil pesos mexicanos, cada persona puede vivir la experiencia de dormir dentro de una iglesia en Reino Unido, específicamente en la iglesia de San Bartolomé, ubicada en Failand, North Somerset.

Aunque los visitantes lleguen preparados con sus bolsas de dormir y colchonetas, también pueden usar los catres colocados frente al altar de la iglesia de San Bartolomé, sin olvidar que pueden pedir comida a domicilio y beber cerveza y cualquier bebida alcohólica adentro del recinto.

La iglesia de San Bartolomé fue construida entre los años 1883 y 1887, sus techos son de hasta 20 metros de altura y cuenta con candelabros de los que resaltan telarañas.

El libro de visitas ya tiene varias firmas, uno de los visitantes escribió que esperaba ver fantasmas, porque además hay un cementerio muy cerca del recinto, ubicado en un poblado habitado por 200 personas donde solo hay un pub y una tienda.

¿Dormir en una iglesia es una experiencia única?

Cerca de la iglesia de San Bartolomé se escuchan cabras, pero fue muy raro que los visitantes las escucharan a las 11 y media de la noche, además las tumbas del cementerio cercano hacen aún más tenebroso dar un paseo por los jardines que rodean el recinto y por eso, algunos prefieren dormir frente al altar.

Los visitantes, que máximo pueden quedarse seis, dijeron que escuchan todo, porque toda la iglesia cruje, sonido que se hace más alto por el eco del recinto, así que muchos prefieren dormir con la luz encendida, hasta que los despiertan muy temprano los rayos de sol que entran por los vitrales, este lugar también cuenta con una cocina donde se pueden preparar un buen café y degustar bollos ingleses con mermelada.

¿Existen más iglesias donde practicar champing?

Sí, en Reino Unido se puede practicar en 22 iglesias del país, este concepto de champing fue presentado al mundo por The Churches Conservation Trust, una organización británica que protege las iglesias históricas en riesgo.