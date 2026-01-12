¡En plena ruta! Muere pasajero dentro de camión en Monterrey

Una mañana marcada por la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades se vivió este día en Monterrey , luego de que un pasajero muriera mientras la unidad de transporte seguía su ruta.

Fallece hombre durante trayecto en la Ruta 130

La tranquilidad del recorrido cotidiano se rompió cuando un pasajero perdió la vida al interior de un camión urbano de la Ruta 130 San Pedro–Centro, mientras circulaba por calles del primer cuadro de Monterrey. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre abordó la unidad y tomó asiento en una de las filas delanteras, a pocos metros del operador.

El conductor relató que, al transitar por la calle Jiménez, entre Santiago Tapia e Isaac Garza, observó por el espejo retrovisor que el pasajero se levantó repentinamente de su asiento. Segundos después, el hombre se desplomó de frente entre los pasillos del camión, lo que obligó al chofer a detener la marcha de inmediato.

Pese a los intentos por auxiliarlo, el usuario ya no reaccionaba, por lo que se solicitó apoyo de las autoridades municipales. Al arribo de los cuerpos de emergencia, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se indicó que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales.

La víctima, que hasta el momento no ha sido identificada, vestía chamarra negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros con suela blanca. Entre sus pertenencias llevaba una mochila negra con rojo y una bolsa plástica.

Hombre en situación de calle es atropellado al intentar cruzar

Un hombre que vive en situación de calle resultó atropellado cuando intentó cruzar la avenida Morones Prieto, en el municipio de Monterrey.

El hecho ocurrió a la altura de la colonia Buenos Aires, cerca del cruce con la avenida Revolución, luego de que el hombre saliera del cauce del río Santa Catarina y tratara de atravesar la vialidad por su cuenta.

Al incorporarse a los carriles de alta velocidad, una automovilista que circulaba por la zona no logró detener su vehículo a tiempo, por lo que terminó impactándolo.