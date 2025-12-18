Perro callejero corre maratón en Monterrey; ahora lo buscan para ser adoptado

El maratón en Monterrey, realizado el domingo pasado 14 de diciembre, dejó una historia que fue más allá de los tiempos y las medallas. Entre miles de corredores, un protagonista inesperado acaparó la atención del público: un perro callejero que sorprendió al completar los 42 kilómetros del recorrido.

Quieren adoptar a perrito que corrió el maratón en Monterrey

El can, que fue apodado por asistentes y participantes como el “Maratonista Peludo”, se colocó desde el inicio junto a los atletas y arrancó la competencia al mismo tiempo que ellos.

A lo largo de los 42 kilómetros, el perrito mantuvo un ritmo constante, corriendo entre los corredores y recibiendo muestras de apoyo y aplausos de quienes presenciaban su hazaña.

La presencia del perro no pasó desapercibida en redes sociales, donde imágenes y videos de su recorrido comenzaron a viralizarse, convirtiéndolo en uno de los momentos más comentados del evento.

Su resistencia y energía despertaron la admiración de los asistentes, quienes destacaron la emotividad que aportó a la jornada deportiva.

Tras finalizar el maratón, organizaciones y ciudadanos expresaron su interés en brindarle atención veterinaria y encontrarle un hogar.

Actualmente, se busca que el “Maratonista Peludo” sea adoptado, luego de convertirse en símbolo de perseverancia y en una de las historias más entrañables del Maratón Powerade Monterrey.

‘Chicles’, el perrito que conquistó carreras, fallece por envenenamiento en Tijuana

El pasado 30 de septiembre se confirmó el fallecimiento del "chicles" en Tijuana, noticia que fue dada a conocer por su dueño y cuidador, Héctor “El Flecha”, a través de una transmisión en vivo en Facebook.

Con profunda tristeza, relató que el can había sido víctima de envenenamiento por “gente mala”, lo que provocó gran indignación entre la comunidad.

Pese a que se le brindó atención médica inmediata y el veterinario hizo todo lo posible por salvarlo, lamentablemente el lomito no resistió.

“Solo les informo que alguien muy malo, alguien de un corazón muy malo, envenenó al Chicles. Chicles ha fallecido”, expresó Héctor conmovido, confirmando así la partida del canino que se había ganado un lugar muy especial en el corazón de los tijuanenses.