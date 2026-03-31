¿Sales a carretera? PASE vs. IAVE: Cuál te conviene más para evitar filas y cómo recargarlas rápido

Salir a carretera en México sin efectivo no es un problema: los sistemas de telepeaje permiten cruzar casetas sin detenerte. Pero con varias opciones disponibles y en México las más populares son PASE, IAVE y en menor medida TELEVÍA, por lo que muchos conductores se preguntan cuál es mejor.

La respuesta no es única. Hoy, con la interoperabilidad implementada en la red nacional, la diferencia ya no está en “dónde funcionan”, pues todos funcionan en todas las casetas, sino en cómo se recargan, qué tan eficientes son y qué dicen los usuarios sobre su desempeño.

Aquí tienes un análisis completo, con base en información oficial y contrastado con el pulso real de automovilistas en redes sociales.

¿Qué es PASE, IAVE y cómo funciona el TAG en autopistas de México?

El TAG es un dispositivo electrónico que se coloca en el parabrisas y permite pagar casetas automáticamente mediante radiofrecuencia. En México, los principales operadores son:



Caminos y Puentes Federales ( IAVE ): sistema oficial del gobierno federal, operado junto con Banobras.

): sistema oficial del gobierno federal, operado junto con Banobras. PASE : uno de los más antiguos, con amplia presencia en puntos de venta.

: uno de los más antiguos, con amplia presencia en puntos de venta. TeleVía: fuerte en autopistas urbanas, especialmente en CDMX.

De acuerdo con autoridades federales, todos operan bajo un esquema interoperable, lo que significa que cualquiera de estos TAG funciona en prácticamente toda la red de autopistas del país, incluidas carreteras federales y concesionadas.

El TAG es un dispositivo electrónico que se coloca en el parabrisas y permite pagar casetas automáticamente mediante radiofrecuencia; los más famosos son IAVE, PASE y TELEVÍA

¿PASE o IAVE: cuál tiene mejor cobertura en carreteras?

En términos oficiales, no hay diferencia significativa en cobertura:



IAVE es el sistema nativo de las autopistas operadas por Capufe.

PASE tiene presencia nacional en carreteras federales, estatales y privadas.

Ambos funcionan en casetas gracias a la normativa de interoperabilidad impulsada por autoridades como la SICT.

En la práctica, esto significa que el usuario no elige por cobertura, sino por facilidad de uso, recarga y atención.

Dónde comprar TAG PASE e IAVE en México (y cuánto cuestan)

Los costos pueden variar ligeramente según promociones o puntos de venta, pero a marzo de 2026 el precio oficial en su sitio:



PASE: entre $150 y $180 MXN

IAVE: $90 MXN

En cuanto a disponibilidad:



PASE se vende en tiendas como OXXO, 7-Eleven, farmacias y supermercados.

IAVE suele adquirirse en módulos oficiales de Capufe, casetas o su portal web.

Cómo recargar TAG PASE e IAVE rápido y sin errores

Uno de los puntos clave, y donde realmente se define la experiencia, es la recarga. Estas son las opciones oficiales:

1. Domiciliación (pospago)

Disponible en ambos sistemas

El cobro se realiza automáticamente a tarjeta bancaria

Es la opción más recomendada para evitar saldo insuficiente

2. Recarga en app o web

PASE ofrece recargas digitales relativamente rápidas

IAVE permite gestión en línea, aunque su ecosistema es más institucional

Tiempo estimado: entre 10 y 15 minutos para reflejar saldo (según operador)

3. Recarga en tiendas físicas

Disponible en OXXO y 7-Eleven (principalmente PASE)

Puede tardar hasta 2 horas en activarse

Recomendación operativa: no recargar justo antes de llegar a la caseta.

Qué TAG evita más filas: esto dicen datos y usuarios

Aquí hay que ser claros: no existe evidencia oficial de que un TAG haga pasar más rápido que otro, ya que todos usan la misma infraestructura de lectura en casetas.

Sin embargo, al revisar reportes en redes sociales y foros de usuarios en 2026, aparecen algunos patrones (no concluyentes, pero relevantes):



Usuarios de IAVE mencionan fallas de lectura en ciertos casos, especialmente con parabrisas polarizados o mala colocación del dispositivo.

Conductores con PASE reportan problemas ocasionales en atención al cliente, principalmente en aclaraciones de saldo.

En zonas urbanas, hay quejas generales (no exclusivas de una marca) sobre doble cobro cuando se llevan dos TAG activos en el mismo vehículo.

Punto clave: estos comentarios no sustituyen información oficial, pero sí reflejan experiencias recurrentes que conviene considerar.

Problemas comunes con TAG en casetas y cómo evitarlos

Más allá de la marca, hay errores frecuentes que afectan a todos los usuarios:



Colocación incorrecta del TAG : debe ir en el parabrisas, en zona recomendada por el proveedor

: debe ir en el parabrisas, en zona recomendada por el proveedor Películas térmicas o blindaje : pueden interferir con la señal

: pueden interferir con la señal Saldo no actualizado : especialmente tras recargas en efectivo

: especialmente tras recargas en efectivo Portar dos TAG al mismo tiempo: puede generar doble lectura

Un consejo práctico: si necesitas llevar dos dispositivos, guarda uno en una bolsa metálica o aislante para evitar interferencias.

PASE vs. IAVE: diferencias clave que sí importan

Sin emitir un veredicto absoluto, estos son los puntos donde sí hay diferencias:



Facilidad de compra: PASE tiene ventaja por su red comercial

Gestión institucional: IAVE está respaldado directamente por Capufe

Recarga: PASE ofrece más opciones inmediatas en tiendas

Experiencia digital: depende del usuario; no hay consenso claro

Claves finales para evitar filas en casetas

Más que el TAG, lo que realmente marca la diferencia es mantener saldo suficiente, usar carriles exclusivos de telepeaje, colocar correctamente el dispositivo y evitar recargas de último momento. Si haces esto, el sistema que elijas será secundario.

