¿El dólar se toma un descanso? Este es el tipo de cambio en México HOY 21 de mayo 2026

¿Te conviene cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense comienza la jornada de este miércoles con un leve aumento tras varios días de volatilidad, ubicándose arriba de los 18 pesos; te compartimos el tipo de cambio en México hoy 21 de mayo 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 21 de mayo 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $18.19 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer martes del año.

La moneda estadounidense registró una leve baja para este jueves 21 de mayo 2026, manteniéndose por debajo de su máximo de seis semanas, ya que las esperanzas de que Washington estuviera cerca de un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio limitaron nuevas subidas.

Precio del dólar en México continúa arriba de los 18 pesos|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 21 de mayo 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para mayo 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.65 pesos la compra y se vende a $13.59 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿A cuánto está el dólar canadiense hoy 21 de mayo 2026?|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 21 de mayo 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 19 de mayo 2026 en 77 mil 198 pesos por unidad, registrando una importante baja de 0.36% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 340 mil 662 pesos por unidad.

Bitcoin vuelve a bajar para este jueves|GOOGLE

Precio del petróleo sigue arriba de los cien dólares el barril este jueves

El precio del petróleo subió un 2% para la mañana de este 21 de mayo 2026 después de que Reuters informara que el Líder Supremo de Irán emitió una directiva para que el uranio del país cercano al grado armamentístico no se envíe al extranjero.



Petróleo Brent - 106.97 dólares por barril.

106.97 dólares por barril. Petróleo West Texas Intermediate - 100.61 dólares por barril.

Los índices de referencia cayeron alrededor de un 5,6% el miércoles, alcanzando su nivel más bajo en más de una semana, después de que Trump dijera que las conversaciones con Irán estaban en su fase final.