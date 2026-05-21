EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierre TOTAL en la Maravatío-Zapotlanejo, dirección a Morelia

¿Vas a circular por las carreteras de México? En este minuto a minuto te compartimos las actualizaciones más importantes para que planees tu ruta y evites contratiempos hoy en las autopistas del país.

Accidentes, reducción de carriles, cierres viales, carga vehicular y el estado de las casetas en tiempo real. En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre las afectaciones viales reportadas por autoridades como la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

