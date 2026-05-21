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EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierre TOTAL en la Maravatío-Zapotlanejo, dirección a Morelia

Sigue aquí el reporte minuto a minuto sobre las condiciones en las principales carreteras y autopistas de México este jueves 21 de mayo de 2026.

¿Hay bloqueos en carreteras hoy 20 de mayo de 2026? Cierres y tráfico en autopistas de México
Imagen con carácter de ARCHIVO:EN VIVO: Cierres y tráfico en carreteras y autopistas de México HOY

|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Arturo Engels

¿Vas a circular por las carreteras de México? En este minuto a minuto te compartimos las actualizaciones más importantes para que planees tu ruta y evites contratiempos hoy en las autopistas del país.

Accidentes, reducción de carriles, cierres viales, carga vehicular y el estado de las casetas en tiempo real. En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre las afectaciones viales reportadas por autoridades como la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierre TOTAL en la Maravatío-Zapotlanejo, dirección a Morelia

Reducción de carriles en la México-Querétaro, dirección CDMX

¿Qué pasa en la México-Querétaro? CAPUFE informa sobre una reducción de carriles en la autopista México-Querétaro debido a un incidente con un tractocamión descompuesto, esto ocurre a la altura del kilómetro 149 con dirección a la Ciudad de México.

Ya hay paso en la autopista Cuernavaca-Acapulco: Carreteras HOY

CAPUFE informa sobre el restablecimiento de la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, después de atender un accidente registraro en el kilómetro 28 en dirección a Cuernavaca.

Cierre en la carretera Maravatío-Zapotlanejo con dirección a Morelia

La Guardia Nacional Carretereas reporta un cierre total en la carretera Maravatío-Zapotlanejo con dirección a Morelia, debido a un accidente registrado justo a la altura del kilómetro 299 con dirección a Morelia.

Cierres parciales y tráfico en carreteras hoy en México

CAPUFE mantiene monitoreo permanente en las principales vías del país ante reportes de accidentes, obras, manifestaciones y carga vehicular intensa en diversos tramos carreteros.

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