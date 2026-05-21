EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierre TOTAL en la Maravatío-Zapotlanejo, dirección a Morelia
Sigue aquí el reporte minuto a minuto sobre las condiciones en las principales carreteras y autopistas de México este jueves 21 de mayo de 2026.
¿Vas a circular por las carreteras de México? En este minuto a minuto te compartimos las actualizaciones más importantes para que planees tu ruta y evites contratiempos hoy en las autopistas del país.
Accidentes, reducción de carriles, cierres viales, carga vehicular y el estado de las casetas en tiempo real. En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre las afectaciones viales reportadas por autoridades como la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierre TOTAL en la Maravatío-Zapotlanejo, dirección a Morelia
Reducción de carriles en la México-Querétaro, dirección CDMX
¿Qué pasa en la México-Querétaro? CAPUFE informa sobre una reducción de carriles en la autopista México-Querétaro debido a un incidente con un tractocamión descompuesto, esto ocurre a la altura del kilómetro 149 con dirección a la Ciudad de México.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 149, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) May 21, 2026
Ya hay paso en la autopista Cuernavaca-Acapulco: Carreteras HOY
CAPUFE informa sobre el restablecimiento de la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, después de atender un accidente registraro en el kilómetro 28 en dirección a Cuernavaca.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) May 21, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 218, dirección Cuernavaca. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️
Cierre en la carretera Maravatío-Zapotlanejo con dirección a Morelia
La Guardia Nacional Carretereas reporta un cierre total en la carretera Maravatío-Zapotlanejo con dirección a Morelia, debido a un accidente registrado justo a la altura del kilómetro 299 con dirección a Morelia.
#Tomeprecauciones en #Michoacán se registra cierre de total de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 299+000, de la carretera Maravatío - Zapotlanejo con dirección a Morelia. Maneje con precaución. pic.twitter.com/kUZ5c3QKzB— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 21, 2026
Cierres parciales y tráfico en carreteras hoy en México
CAPUFE mantiene monitoreo permanente en las principales vías del país ante reportes de accidentes, obras, manifestaciones y carga vehicular intensa en diversos tramos carreteros.
🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️— CAPUFE (@CAPUFE) May 21, 2026
Autopista La Carbonera - Puerto México, continúa #lluvia a la altura de la plaza de cobro Los Chorros. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.