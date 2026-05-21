¡A un paso del abismo crediticio! Recortan calificación financiera de México y la sitúan al limite de la “NO inversión": Moody’s

Moody's Rating, agencia que mide el riesgo crediticio, recortó la calificación financiera de México, dejando al país en el límite del grado de 'no inversión', pero ¿esto qué significa?

La agencia de calificación crediticia más importante del mundo, rebajó la calificación de México de "Baa2" a "Baa3", modificándola de 'negativa' a 'estable'.

¿Por qué recortaron la calificación crediticia de México?

¿En número rojos? La baja de la calificación crediticia de México se debe a que la posición fiscal de nuestro país se ha debilitado en comparación con la de otras partes del mundo.

A través de un comunicado, Moody's señaló que la vulnerabilidad de México a las crisis ha aumentados, sobre todo por que se espera que el crecimiento económico del país sigan siendo 'Moderado' a un periodo corto de tiempo.

Este recorte de calificación crediticia implica que la agencia deja a México a un escalón del famoso 'bono basura', también conocido como 'grado de no inversión especulativo', según su escala de calificaciones.

Los factores clave que provocaron la baja en la calificación de México

Moody's sustentó la rebaja de la calificación ante el reflejo del debilitamiento sostenido de la solidez fiscal, que se aceleró en 2024 y se espera que pesista.

Además, detrás de la baja calificación de México se encuentra un gasto público rígido, una base de ingresos limitada y el apoyo continuado a Petróleos Mexicanos, lo que lomita la capacidad del Gobierno para estabilizar la deuda en un entorno de bajo crecimiento.

Según la agencia, si bien el apoyo continuo a Pemex podría seguir limitando la consolidación fiscal, México no se enfrenta a desequilibrios macroeconómicos que amplifiquen los riesgos fiscales.

¿Qué significa el que México se mantenga al borde de 'bono basura'?

El que México se ubique al límite del 'bono basura', también conocido como 'grado de no inversión especulativo', puede traer algunas consecuencias para la economía del país.

Al decir que el país se acerca el límite de la "NO inversión", significa que ante los grandes inversionistas del mundo, el país podría pasar de ser un "prestatario confiable" a uno "especulativo" o de "riesgo", por lo que podría impactar a México de la siguientes formas:

