¡Que no te metan gol! Todo lo que debes revisar antes de comprar monedas conmemorativas del Mundial 2026

La fiebre mundialista impulsa a miles de aficionados y coleccionistas a buscar piezas únicas, como las monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las cuales destacan como uno de los objetos más codiciados.

No obstante, es necesario recordar que este tipo de afición también puede atraer a estafadores, por lo que es necesario conocer los detalles de estas monedas que garantizan su autenticidad.

Cómo identificar una moneda conmemorativa original

Las 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026 están divididas en cuatro monedas de cuño corriente (es decir, para circular en el día a día) y ocho más hechas de metales finos como oro y plata, acuñadas por la Casa de Moneda de México.

Las monedas bimetálicas de cuño corriente tienen forma dodecagonal y un valor de 20 pesos, mientras que las de metales finos son de forma circular, con valor de 25 pesos en el caso de las de oro y de 10 pesos para las de plata.

Además de las formas y materiales, puedes verificar de forma rápida de qué están hechas las monedas con la prueba del imán. Si la moneda contiene metales preciosos reales, el imán no ejercerá ninguna atracción sobre ella. Esta sencilla acción te salvará de comprar metales baratos bañados en pintura brillante que simulan ser metales de alto valor.

Características oficiales de las monedas del Mundial

Toda moneda conmemorativa legítima exhibe elementos gráficos obligatorios que validan su origen. En el caso de las del mundial 2026, el anverso siempre muestra el Escudo Nacional en relieve escultórico, acompañado por la leyenda semicircular superior “Estados Unidos Mexicanos”. Cualquier alteración en la proporción del águila o en la tipografía podría tratarse de un fraude.

En el reverso, debes buscar el diseño alusivo al evento mundialista, el cual destaca por su detalle. Revisa con una lupa la presencia de la ceca, es decir, el símbolo “Mo”, correspondiente a la Casa de Moneda. Verifica también que la pieza muestre claramente el año de acuñación y la denominación oficial.

Dónde comprar monedas auténticas

Lo principal para conseguir monedas conmemorativas del Mundial 2026 es el lugar de compra. El Banco de México informó en un comunicado que las monedas de oro y plata serán vendidas en la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía, entre otros puntos autorizados, desde la segunda quincena de mayo.

En tanto que las monedas bimetálicas de uso común serán puestas en circulación a partir del tercer día hábil desde su puesta en circulación, que comenzó desde el 13 de mayo de 2026, por lo que es posible que ya las encuentres para realizar algún pago.

Evita adquirir ejemplares de alto valor a través de perfiles anónimos en redes sociales o plataformas de comercio electrónico que carecen de garantías para el comprador.