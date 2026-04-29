Prepárate para el golpe de calor: pronóstico en México alerta por hasta 45° y clima extremo en estos estados

Si pensabas que el calor ya estaba en su punto más alto, el miércoles traerá un giro; el clima en México seguirá con temperaturas muy elevadas en gran parte del país, pero en el norte el pronóstico cambia de golpe con lluvias, viento fuerte y posibles torbellinos.

Será un día de contrastes; mientras en algunas ciudades el sol pegará con todo, en otras habrá lluvia repentina, polvo en el ambiente y ráfagas de viento que pueden complicar traslados.

Lluvias y tormentas: estas ciudades deben estar atentas

El pronóstico del clima en México señala lluvias principalmente en el norte:



En Monterrey y zonas de Nuevo León

En Saltillo y regiones de Coahuila

En partes de Tamaulipas

Además, en ciudades del centro y sur como Toluca, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez podrían registrarse lluvias aisladas; en algunos casos acompañadas de granizo o relámpagos.

Viento fuerte y tolvaneras en el norte

El viento será uno de los factores más notorios del día; en ciudades del norte como Chihuahua, Torreón y Reynosa, se esperan ráfagas fuertes que pueden levantar polvo y reducir la visibilidad en carretera.

En zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas existe posibilidad de torbellinos; no son frecuentes, pero el pronóstico indica que las condiciones están dadas para que se formen.

Calor extremo en varias regiones del país

Mientras tanto, el calor seguirá dominando el clima en México; ciudades como Hermosillo, Culiacán, Durango y Chilpancingo podrían superar los 45 grados.

En otras zonas como Guadalajara, Morelia, Puebla y Querétaro, el ambiente será muy caluroso durante la tarde, con temperaturas que rondarán entre los 35 y 40 grados.

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Buenas noches.☺️

Te compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para mañana en cada una de las regiones en #México. pic.twitter.com/04AqEqY4a1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 29, 2026

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Si vives en la capital, el clima en México será más tranquilo en comparación con el norte; en la Ciudad de México no se esperan lluvias, pero sí un ambiente caluroso por la tarde, con temperaturas que rondarán entre los 32 y 34 grados , así que el sol se va a sentir fuerte.

En el Estado de México, el pronóstico cambia un poco; habrá posibilidad de lluvias aisladas en algunas zonas, especialmente por la tarde, aunque sin tormentas intensas. Por la mañana el ambiente será fresco, pero conforme avance el día el calor también se hará presente.

Además, tanto en CDMX como en Edomex se esperan rachas de viento que podrían levantar polvo en algunas áreas, por lo que el clima en México este miércoles seguirá mostrando contrastes incluso dentro de la misma región.