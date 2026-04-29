Jubilados no recibirán su pago a tiempo: Pensión IMSS se retrasa en mayo por esta razón

Miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya cuentan los días para que reciban el pago de su pensión correspondiente a mayo 2026. Sin embargo, este mes el calendario de los depósitos cambió, por lo que los jubilados no recibirán su dinero a tiempo.

¿En qué fecha depositan la pensión IMSS de mayo 2026?

¡No se trata de ningún error o problema! Este ajuste en el calendario obedece únicamente a los días inhábiles que habrá en México, así como a los cierres en las sucursales bancarias.

Pero tranquilo, porque el pago de la pensión del IMSS para mayo de 2026 se programó oficialmente para las primeras horas del lunes 4 de mayo.

💳 IMSS publicó el calendario de pago de pensiones 2026.



Fechas de depósito:

Ene 2 (vie) · Feb 3 (mar) · Mar 2 (lun) · Abr 1 (mié) · May 4 (lun) · Jun 1 (lun) · Jul 1 (mié) · Ago 3 (lun) · Sep 1 (mar) · Oct 1 (jue) · Nov 2 (lun) · Dic 1 (mar). pic.twitter.com/jqFbmhQcKq — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) December 22, 2025

Esto se debe a que, el primer día del mes, 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajo, que es un día de descanso obligatorio en México de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Ese día, los bancos suspenden sus operaciones normales, lo cual impide realizar las transferencias masivas como las de pensiones y otros apoyos sociales.

A esto se suma que el 1 de mayo de 2026 cae en viernes, por lo que le siguen el sábado 2 y domingo 3 de mayo, días en los que tampoco se consideran hábiles.

Calendario de pagos del IMSS para 2026

Bajo este esquema del IMSS, con frecuencia los depósitos se hacen el primer día de cada mes, pero, cuando esa fecha coincide con días feriados o fin de semana, el dinero es entregado el siguiente día hábil.

Por ello, en Azteca Noticias te compartimos el calendario de pagos completo para que evites contratiempos y puedas disponer bien de tu dinero.



Mayo: lunes 4 de mayo de 2026

Junio: lunes 1 de junio de 2026.

Julio: miércoles 1 de julio de 2026.

Agosto: lunes 3 de agosto de 2026.

Septiembre: martes 1 de septiembre de 2026.

Octubre: jueves 1 de octubre de 2026.

Noviembre: martes 3 de noviembre de 2026 (ajuste por feriado bancario).

Diciembre: martes 1 de diciembre de 2026.

En caso de no recibir nada durante los días previstos, los jubilados pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica IMSS (800 623 232) y seleccionar la opción número 3, correspondiente a "Pensionados", donde se les brindará una asesoría.

