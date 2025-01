Imputan a pastor en Yucatán por presunta agresión contra niño en templo religioso

Procesado por presunta agresión. Un hombre de oficio pastor está siendo investigado por los delitos de lesiones calificadas y privación ilegal de la libertad contra un niño dentro de un templo religioso al sur de Mérida, Yucatán .

¿Qué se sabe sobre la presunta agresión de un pastor religioso contra un niño en Mérida, Yucatán?

La Secretaría de Seguridad Pública identificó al hombre como José Alberto ‘N’, quien tras la denuncia por parte de los familiares del infante, fue detenido el pasado 16 de enero del presente año.

“Dice que a unos metros de la iglesia el pastor le habló, que para darle unos dulces. Según dicen, que no les quisieron abrir la puerta, y fue por otra, que vieron que el pastor le estaba pegando al niño”, declaró el señor Armando Villegas, vecino de la zona.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, el menor presentó heridas en diversas partes de su cuerpo.

“Sí, sí procedió la denuncia. De hecho, pues ya, ya está ahí, ya lo detuvieron. La versión del templo puede decir otra cosa, pero la verdad yo la sé y el niño. Ellos pueden decir misa, pueden decir lo que quieren, pues ellos quieren que él salga”, explicó una familiar del menor presuntamente agredido por el pastor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIVÍAN ENTRE RATONES, ZORROS Y CULEBRAS: RETIRAN DOS TONELADAS DE BASURA DE VIVIENDA EN MÉRIDA

Por su parte, ante la polémica que desató este caso, vecinos de la localidad se pronunciaron ante lo sucedido.

"¿Cierto o no? Pues con contra ningún niño debe de haber (violencia). No quiero juzgar al pastor porque realmente no sé qué situación haya realmente, porque no lo vimos”, explicó la señora Abdulia Cabrera.

La Fiscalía General del Estado informó que el sujeto ha sido imputado tras una audiencia realizada por un juez de control, quien dictó prisión preventiva por los presuntos hechos en la colonia Roble Agrícola.