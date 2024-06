Paul McCartney vuelve a México; estas son las fechas de sus conciertos

El cantante británico Paul McCartney vuelve a México con su gira Got Back Tour. En esta ocasión, el Sir y exintegrante de The Beatles ofrecerá presentaciones en Monterrey, Nuevo León, así como en la Ciudad de México (CDMX).

En su sitio oficial, el que fuera parte del famoso cuartero de Liverpool aseguró que el público mexicano es muy especial.

“Aún puedo escucharlos cantar en mis oídos. La audiencia mexicana es tan especial. Siempre tenemos una fiesta masiva juntos. Realmente espero volver para rocanrolear con todos ustedes, así como tener mi primera visita a Monterrey”, mencionó Paul McCartney.

¿Cuándo va a venir Paul McCartney a México?

Paul McCartney brindará dos conciertos en México: el primero será el viernes 8 de noviembre de 2024 en Monterrey, en el Estadio BBVA. Después, el martes 12 de noviembre de 2024 se presentará en el Estadio GNP Seguros en la CDMX, antes conocido como Foro Sol.

“Los conciertos en el Foro Sol fueron para mí lo más destacado del año pasado. Qué momento tan mágico tuvimos todos”, mencionó el intérprete.

Para sub concierto en Monterrey, habrá una preventa para fans que iniciará el lunes 24 de junio a las 9:00 horas, tiempo del centro de México. La venta general de boletos será el viernes 28 de junio a las 13:00 horas.

En tanto que para el concierto en la CDMX, la preventa para el sitio de fans de Paul McCartney comenzará el lunes 24 de junio de 2024 a las 9:00 horas, y la venta general arrancará el viernes 28 de junio a las 13:00 horas.

¿Qué es el Got Back Tour de Paul McCartney?

El Got Back Tour de Paul McCartney brinda un recorrido por los últimos 60 años de la carrera del artista, con canciones en solitario, así como temas clásicos de The Beatles como Hey Jude, Live and Let Die, Band on The Run, Let it Be y varias más.

Cabe recordar que el artista ya se había presentado en 2023 en México con dicha presentaciones, que arrancó en 2022. El año pasado, su tour recorrió además de nuestro país, Australia y Brasil con 18 conciertos.