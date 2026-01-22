¡Tres décadas haciendo historia! Pati Chapoy celebra los 30 años de ‘Ventaneando’; recuerdan a Daniel Bisogno

¡Un programa lleno de historias! Hoy celebramos los 30 años de ‘Ventaneando’, un programa que cambió por completo la televisión mexicana y la forma en la que se ven los espectáculos, convirtiéndose en un líder de la industria desde hace tres décadas.

Pati Chapoy, pionera de uno de los programas de espectáculos más exitosos de México, visitó el estudio de Nosotros, Ustedes y Hechos, para compartirnos algunos de los recuerdos y experiencias más emblemáticas de ‘Ventaneando’.

Ventaneando 30 años cambiando la forma de ver los espectáculos en México

A lo largo de los años, ‘Ventaneando’ ha contado con la presencia de miles de artistas mexicanos, quienes han compartido parte de su historia de vida desde los micrófonos de TV Azteca, mostrando que más allá de ser cantantes o actores, también son seres humanos.

Pati Chapoy recalcó que el mundo de los espectáculos tiene un papel muy importante, pues sirve como una forma de relajarse y desconectarse un poco de la realidad, que a veces llega a ser un complicada.

“Somos periodistas (...) Fijate que el espectáculo es una actividad importantísima para el ser humano (...) Tenemos mucho que decir”, compartió.

¿El Dr. Pedrito Sola? El día que inyectó a Daniel Bisogno en plena transmisión en vivo

‘Ventaneando’ le ha regalado a los mexicano una gran cantidad de momento únicos y divertidos, uno de ellos, y que recordaron Los Ruíz Lara, fue cuando Pedrito Sola inyectó a Daniel Bisogno en pleno programa en vivo. Un momento que regaló sonrisas a los conductores y al público.

“Fíjate que Bisogno, lamentablemente, nunca se atendía (...) Entonces siempre se quejaba”, contó Pati Chapoy entre risas al recordar este gran momento.

Además, contó que Pedrito Sola suele inyectarla en algunas ocasiones.

El emotivo viaje por los 30 años de Ventaneando

Con ayuda de la Inteligencia Artificial, Los Ruíz Lara, realizaron un recorrido de ‘Ventaneando’ a lo largo de los años, mostrando a cada integrante que fue parte de este programa, así como los distintos escenarios que los han acompañado en estas tres décadas.

Entre los personajes que salen en este emotivo video están Atala Sarmiento, Daniel Bisogno, Monica Garza, Monica Castañeda, Pedrito Sola, y otros conductores más.

Ricardo B. Salinos Pliego acude a la celebración de TV Azteca

Ricardo B. Salinas Pliego, acudió al programa especial de los 30 años de Ventaneando, donde aseguró que a todos los une la pasión por el trabajo, de la libertad y la generación de contenidos.

Aseguró que debemos cuidar a México para que otras generaciones tengan un futuro mejor y no tengan que huir del país por las malas condiciones y políticas que se enfrentan.

“No es el pago que nos quitan, es lo poco que nos dan a cambio”, compartió durante su participación.

¿Cómo celebrarán los 30 años de Ventaneando?

Los 30 años de Ventaneando serán celebrados con un programa especial, en el que invitarán a diversos artistas que ya han estado antes en el programa. Además, contará con la presencia especial de un personaje que ha sido parte fundamental de este gran programa.

“Ese personaje nos ha dado libertad, nos ha dado la confianza y eso es lo más valioso”, declaró Pati Cahpoy.

Este 22 de enero 2026, el programa comenzará desde las 12:00 horas con una transmisión en redes social, posteriormente, a las 13 horas, Ventaneando será transmitido en TV Azteca de manera normal.

