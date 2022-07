Pedro es el hombre que intenta ayudar a la niña agredida en Monterrey

El pasado sábado por la tarde Pedro López, se encontraba en su casa de la Colonia Moctezuma, en el municipio de Monterrey, en Nuevo León. De pronto los gritos de una niña, causaron que saliera para saber que estaba pasando.

“Nos dimos cuenta por los gritos de la niña más que nada que fue nos acercamos todos los vecinos pues para quitársela que no la siguiera golpeando, (le decía) tú no eres mi papá suéltame y ya no me pegues,” comentó Pedro López, vecino que corrió a auxiliar a la menor.

El contenido de un video revela la forma en que un hombre que no es el padre biológico, maltrata a una pequeña.

Se le observa agredir a una menor de entre 5 y 6 años, a quien saca de un automóvil jalándola de un brazo y la arroja sobre una banqueta de concreto.

Aunque la madre de la niña, quien al parecer es pareja del agresor, no interviene.

Pedro y otros vecinos buscan defender a la niña.

“El instinto de ayuda se subió corriendo al carro y aceleró pero pues ya no alcanzamos a agárralo y a golpearlo ni nada, se nos pelo, (me da) un chorro de coraje la impotencia de la niña no poderse defender,” explicó Pedro López quien se observa en el video de la cámara de seguridad golpeando el vehículo de donde el sujeto baja a la menor jalándola del brazo.

En las imágenes se observa a Pedro, intentar detener al agresor, incluso tira una patada al vehículo color negro donde escapa el agresor.

Pero finalmente Ricardo Daniel “N”, de 33 años, ya se encuentra preso y a disposición de las autoridades investigadoras.

Las imágenes muestran como la niña se encuentra llorando al interior de un vehículo, mientras el agresor recarga un garrafón con agua junto con la madre de la pequeña.

“Vete con tu papá”: Hombre agrede a niña en Nuevo León.