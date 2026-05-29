¡Del salón a las rejas! Estudiantes terminan detenidos tras pelea y posesión de presunta droga en Celaya

Lo que comenzó como una pelea entre estudiantes en Celaya, Guanajuato, término con la detención de dos menores de edad por presunta posesión de droga, esto luego de un operativo efectuado por elementos de la policía municipal.

Los hechos sucedieron durante la tarde del pasado miércoles en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la colonia Las Fuentes, a un costado de la Secundaria Oficial de Celaya, institución donde presuntamente estudian los jóvenes involucrados. La situación generó una gran preocupación entre padres de familia y vecinos de la zona, especialmente por tratarse de adolescentes de entre 15 y 17 años.

¿Cómo ocurrió la detención de los estudiantes en Celaya?

De acuerdo con las autoridades de Seguridad Pública, el reporte inicial alertaba acerca de una riña entre jóvenes afuera del plantel educativo; después de acudir el lugar, los policías localizaron a los estudiantes y observaron hierba verde esparcida sobre el suelo, con características similares a la de la marihuana.

De los golpes a los separos…



Lo que comenzó como una riña entre presuntos estudiantes terminó con dos menores detenidos por posesión de droga en Celaya, #Guanajuato.



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Bernardo Rafael Cajero Reyes, director de la Policía Municipal de Celaya, explicó que los oficiales realizaron una inspección corporal y revisión de las pertenencias de los involucrados: “El reporte llegó por agresión ahí afuera del plantel y efectivamente se encontraban dos jóvenes. Efectivamente contaban con una dosis de droga”, declaro el funcionario.

¿Qué sustancias se encontraron las autoridades de Celaya?

Según el informe oficial, el primer detenido, un adolescente de 17 años, le localizaron tres bolsas con hierbas similar a la marihuana, mientras tanto, al segundo menor de apenas 15 años, le encontraron una bolsita con polvo blanco con características similares a la cocaína.

Las autoridades señalaron que la diferencia en la cantidad y el tipo de sustancia encontrada, derivó en procedimientos legales distintos por cada uno de los menores de edad.

¿Que pasará con los menores detenidos en Celaya?

El director de la Policía Municipal, explicó que uno de los casos ameritó puesta disposición ante las autoridades ministeriales, mientras que el otro fue tratado como falta administrativa.

El adolescente de 17 años, quedó disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, donde se determinará su situación jurídica, por su parte del menor de 15 años, fue trasladado ante un Juez de justicia cívica. El caso reabre el debate acerca del consumo y posible distribución de drogas entre adolescentes, así como la seguridad en la zonas cercanas a las escuelas.

Especialistas advierten que la presencia de sustancias ilícitas entre los menores representa una problemática creciente de distintas ciudades del país, especialmente en entornos urbanos, donde confluyen las escuelas plazas comerciales y en espacios públicos.

