Cocaine Bear: La historia real del oso que murió por sobredosis

Este viernes se estrenó el trailer de la película “Cocaine Bear”, un filme que narra la historia de un oso drogado que mata a las personas en el bosque. Aunque parece un chiste, parte de la cinta está basada en una historia real de un oso que murió por sobredosis.

“Cocaine Bear” es un filme de la actriz y cineasta estadounidense Elizabeth Banks, protagonizada por Ray Liotta, actor que falleció este año. La cinta llegará a los cines de México el próximo 24 de febrero.

La película narra la historia de un oso que consumió 30 kilos de cocaína, convirtiéndose en uno de los animales más sanguinarios del bosque, el cual se encuentra con un grupo de jóvenes que paseaban por el lugar.

El animal desata una matanza, destazando a todos los que se atraviesan en su camino, dando paso a una historia de suspenso y risa.

I'm the bear who ate cocaine. This is my story. pic.twitter.com/txBSiUl5hL — Cocaine Bear (@cocainebear) November 30, 2022

La historia real de Cocaine Bear

Aunque la cita “Cocaine Bear” parece sacada de la imaginación del escritor, una parte de la historia sí es real. Pues en Georgia, Estados Unidos, un oso consumió por accidente 30 kilos de cocaína, lo que provocó que muriera por una sobredosis.

Un oso negro encontró un cargamento de cocaína que pertenecía al narcotraficante Andre cartes Thornton. El mafioso arrojó la droga desde su avión cuando el sistema de la aeronave comenzó a fallar y necesitaba quitarle peso.

Lo más sencillo para él fue deshacerse del pesado cargamento de droga, el cual cayó en las montañas de Fannin County.

El oso que deambulaba por la zona halló los paquetes de cocaína y se los comió. El animal murió por una sobredosis, su cuerpo fue hallado a un costado del cargamento.

