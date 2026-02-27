Estas son las fechas tentativas de pago de la pensión Bienestar de 6 mil 400 pesos en marzo 2026; ¿quiénes cobran primero?

La pensión bienestar marzo 2026 comenzaría a pagarse en los primeros días del mes. Se espera que los depósitos inicien desde el 2 de marzo, como ha ocurrido en periodos anteriores.

El apoyo para adultos mayores es de hasta 6,400 pesos bimestrales , y se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión Adultos Mayores

En el bimestre marzo–abril 2026 el monto programado es de $6,400, con depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar, según el calendario oficial.

Aunque el calendario oficial aún no se publica, ya hay fechas tentativas que ayudan a saber cuándo podría tocarte cobrar.

¿Cuándo depositan el apoyo de marzo?

El pago no se hace el mismo día para todos, se entrega por orden de apellido, para evitar filas y aglomeraciones.

Los depósitos se reparten durante todo el mes.

¿Sabías que la #PensiónAdultosMayores se otorga a todas las personas con ciudadanía mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización?



¡Si ya tienes 65 años o más, acude a inscribirte; el registro está abierto!



Requisitos: https://t.co/BRRzaVWraW

Calendario tentativo por apellido pensión Bienestar

Estas son las fechas aproximadas:



2 de marzo - A

3 de marzo - B

4 y 5 de marzo - C

6 de marzo - D, E, F

9 y 10 de marzo - G

11 de marzo - H, I, J, K

12 de marzo - L

13 y 17 de marzo - M

18 de marzo - N, Ñ, O

Después - P a Z

Estas fechas pueden cambiar. Hay que esperar el anuncio oficial.

¿Quiénes reciben este pago?

En marzo cobran:



Adultos mayores : hasta 6,400 pesos

: hasta 6,400 pesos Personas con discapacidad : cerca de 3,100 pesos

: cerca de 3,100 pesos Apoyo a madres trabajadoras

¡Ojo, beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad!

En el bimestre marzo–abril 2026 el depósito será de $3,300 por persona, vía tarjeta del Banco del Bienestar.

Consulta el calendario oficial para ver qué día te corresponde.

AVISO IMPORTANTE :



No necesitas ir antes de tu fecha

El dinero se deposita directamente en tu tarjeta

No hagas caso a mensajes o llamadas falsas

Para evitar información falsa y posibles fraudes, consulta nuestras redes sociales oficiales.



Visita nuestra página: https://t.co/dF1SgkaJzm

¿Dónde y cómo cobrar la pensión?

Tienes varias opciones:



Retirar en cajeros del Banco del Bienestar

Cobrar en ventanilla del banco

Usar tu tarjeta para pagar en tiendas

¿Qué pasa si no depositan la pensión Bienestar en marzo 2026?

Si no ves el dinero en tu tarjeta, lo primero es mantener la calma y seguir estos pasos:



Espera tu fecha según la letra de tu apellido

Revisa tu saldo en un cajero o en la app del banco

Si el depósito no aparece, acude al Banco del Bienestar

También puedes ir a un módulo de atención

Además, toma en cuenta estas recomendaciones:



No acudas antes de tu fecha para evitar filas

No compartas tus datos personales ni tu NIP

No hagas caso a llamadas o mensajes sospechosos

Todos los trámites son gratuitos