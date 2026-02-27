Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png

Estas son las fechas tentativas de pago de la pensión Bienestar de 6 mil 400 pesos en marzo 2026; ¿quiénes cobran primero?

El pago de la pensión Bienestar de este marzo 2026 arrancaría desde el día 2; conoce el calendario tentativo, quiénes cobran primero y los montos actualizados.

Pensión Bienestar marzo 2026 Estas son las fechas tentativas del pago de 6 mil 400 pesos; ¿quiénes cobran primero?
Pensión Bienestar marzo 2026: Estas son las fechas tentativas del pago de 6 mil 400 pesos; ¿quiénes cobran primero? | Generado con IA
Notas,
Salud y Educación

Escrito por: Viridiana Castillo

La pensión bienestar marzo 2026 comenzaría a pagarse en los primeros días del mes. Se espera que los depósitos inicien desde el 2 de marzo, como ha ocurrido en periodos anteriores.

El apoyo para adultos mayores es de hasta 6,400 pesos bimestrales, y se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Aunque el calendario oficial aún no se publica, ya hay fechas tentativas que ayudan a saber cuándo podría tocarte cobrar.

¿Cuándo depositan el apoyo de marzo?

El pago no se hace el mismo día para todos, se entrega por orden de apellido, para evitar filas y aglomeraciones.

Los depósitos se reparten durante todo el mes.

Calendario tentativo por apellido pensión Bienestar

Estas son las fechas aproximadas:

  • 2 de marzo - A
  • 3 de marzo - B
  • 4 y 5 de marzo - C
  • 6 de marzo - D, E, F
  • 9 y 10 de marzo - G
  • 11 de marzo - H, I, J, K
  • 12 de marzo - L
  • 13 y 17 de marzo - M
  • 18 de marzo - N, Ñ, O
  • Después - P a Z

Estas fechas pueden cambiar. Hay que esperar el anuncio oficial.

¿Quiénes reciben este pago?

En marzo cobran:

  • Adultos mayores: hasta 6,400 pesos
  • Personas con discapacidad: cerca de 3,100 pesos
  • Apoyo a madres trabajadoras

AVISO IMPORTANTE:

  • No necesitas ir antes de tu fecha
  • El dinero se deposita directamente en tu tarjeta
  • No hagas caso a mensajes o llamadas falsas

¿Dónde y cómo cobrar la pensión?

Tienes varias opciones:

  • Retirar en cajeros del Banco del Bienestar
  • Cobrar en ventanilla del banco
  • Usar tu tarjeta para pagar en tiendas

¿Qué pasa si no depositan la pensión Bienestar en marzo 2026?

Si no ves el dinero en tu tarjeta, lo primero es mantener la calma y seguir estos pasos:

  • Espera tu fecha según la letra de tu apellido
  • Revisa tu saldo en un cajero o en la app del banco
  • Si el depósito no aparece, acude al Banco del Bienestar
  • También puedes ir a un módulo de atención

Además, toma en cuenta estas recomendaciones:

  • No acudas antes de tu fecha para evitar filas
  • No compartas tus datos personales ni tu NIP
  • No hagas caso a llamadas o mensajes sospechosos
  • Todos los trámites son gratuitos

Tags relacionados
Pensión del Bienestar Programas sociales México

Nota