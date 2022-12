“Los niños lloran de hambre"; pepenadores protestan en Matatlán

Al grito de “queremos trabajar, queremos trabajar” y “el pueblo, unido, jamás será vencido” pepenadores del vertedero de Matatlán se manifestaron para pedir les regresen su fuente de trabajo luego de que hace más de una semana lo cerraran.

"(Mis hijos) me piden qué comer, damos dos comidas nada más; es la única fuente de empleo que tengo, yo estoy discapacitado y ya no encuentro empleo en ningún lado. Lo que queremos es que nos den solución, ya tenemos hambre, ya no aguantamos ni un día más"; expresó Gilberto Rodríguez, uno de los pepenadores inconformes que trabajaba en el vertedero de Matatlán.

Las personas que se congregaron para alzar la voz comentaron que debido a no tener un salario fijo, los menores de edad que forman parte de su familia han tenido que dejar la escuela.

Piden pepenadores reabrir el vertedero de Matatlán

“Más que nada para nuestros hijos, a mi hija ya no la llevamos a la escuela por lo mismo de que ya no hay dinero; no tenemos para comer, los niños lloran de hambre y ya no hallamos una solución más que salir a las calles a pepenar"; dijo Claudia.

Algunos de los pepenadores señalaron que tienen un documento firmado por el alcalde de Zapotlanejo, Jalisco, municipio donde se ubica el vertedero de Matatlán.

"Él (el alcalde) lo firmó porque iba arreglar la plataforma, la iba a anchar y nos iba a tener trabajo, nunca se nos iba acabar el trabajo. En este documento se comprometió él a cumplirnos, que si se nos acaba la basura de la plataforma él se comprometía a meter góndolas y a sacarnos la basura; no nos cumplió nada"; aseguró Janeth Torres, otra de las pepenadoras que protestaron este jueves al exterior del palacio municipal de Zapotlanejo.

El equipo de Fuerza Informativa Azteca Jalisco pidió una respuesta al Ayuntamiento, y mediante Comunicación Social, señalaron que la autoridad municipal no tiene ninguna relación-obligación de índole laboral con ellos.