Registro de celulares 2026: El peligro de las líneas recicladas y el robo de identidad

El proceso para el registro de celulares 2026 ha entrado en su etapa crítica. Con la fecha límite del 30 de junio a la vuelta de la esquina, surge una alerta de seguridad que las autoridades no han detallado: el peligro de las líneas recicladas. Millones de usuarios podrían estar vinculando su identidad oficial a números telefónicos ‘contaminados’ por sus dueños anteriores.

¿Qué es el reciclaje de líneas y por qué ocurre?

El fenómeno es una práctica operativa estándar. Debido a que los números telefónicos son un recurso finito y generar nuevas series tiene un costo elevado para las operadoras, las empresas desactivan las líneas en desuso y las reasignan a nuevos clientes.

El problema central es que los usuarios nunca son notificados de que están adquiriendo líneas recicladas, cargando involuntariamente con el historial digital de un desconocido.

El riesgo de vincular tu CURP a un extraño

En el marco del registro de celulares 2026, se exige que cada número esté vinculado a la CURP del titular. Sin embargo, si recibes una de estas líneas recicladas, estarás asociando legalmente tu nombre a un historial que puede incluir intentos de fraude, acoso por cobranza o incluso antecedentes penales.

Esta ‘identidad heredada’ es una bomba de tiempo. Al realizar el registro de celulares 2026, el sistema asume que tú eres el responsable de todo lo ocurrido con esa línea, ignorando que los registros digitales (como perfiles de redes sociales o cuentas bancarias) suelen quedarse vinculados al número mucho después de que este cambia de dueño.

Datos que comprometen tu privacidad

La falta de protocolos de ‘limpieza digital’ por parte de las telefónicas deja vulnerables a los usuarios. Estudios de ciberseguridad indican que:



2 de cada 3 números reciclados mantienen vínculos directos con información personal sensible.

mantienen vínculos directos con información personal sensible. Casi el 40% de las líneas están conectadas a servicios de recuperación de contraseñas, lo que facilita el secuestro de cuentas de WhatsApp o aplicaciones bancarias por parte del nuevo propietario.

Registro de líneas telefónicas: ¿Seguridad o más vigilancia?

El escenario tras el 1 de julio

Hasta el momento, apenas el 20% de las líneas han completado el registro de celulares 2026. Esto implica que más de 100 millones de números podrían ser suspendidos y reingresados al ciclo de reciclaje masivo de líneas telefónicas.

Antes de iniciar el registro, es fundamental verificar si recibes alertas de servicios que no contrataste, pues podrías estar cayendo en una trampa de identidad digital que ningún trámite oficial podrá borrar fácilmente.