¿Abrirán los bancos este 1 de mayo 2026? Esto pasará con las sucursales por el Dia del Trabajo en México

Si tienes trámites financieros pendientes y quieres aprovechar los días de descanso para realizarlos es importante revisar el calendario, pues algunos bancos en México tendrán cambios de horario por el feriado del Día del Trabajo.

¿Abrirán los bancos de México en el Día del Trabajo 2026?

¡Toma precauciones! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos en México suspenderán sus operaciones este viernes 1 de mayo 2026 por el Día del Trabajo, pues es considerado como feriado por la Ley Federal de Trabajo.

Se espera que las instituciones financieras regresen a la normalidad el sábado 2 de mayo 2025; algunos bancos podrían reanudar actividades hasta el lunes.

Recuerda: el próximo viernes 1 de mayo los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la #CNBV suspenderán operaciones al público.



Toma precauciones y realiza tus trámites con anticipación.



Consulta el #CalendarioCNBV https://t.co/cqdCYij9WF pic.twitter.com/iuvycPbUsv — CNBV (@cnbvmx) April 28, 2026

Banco Azteca SÍ abrirá este viernes 1 de mayo 2026

Aunque la mayoría de las instituciones financieras NO tendrán servicio, Banco Azteca abrirá sus puertas de manera normal este 1 de mayo 2026.

Esta institución financiera abre sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche , el cual aplica en TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.

Estamos para ti en todo momento 💚 acompañándote los 365 días del año.



¡Nosotros sí abrimos! Te esperamos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 🕰️ #FelizDíaDelBanquero



Localiza tu sucursal más cercana aquí 👀: https://t.co/Xc78jNU7z0 pic.twitter.com/w8wYiBEe3x — Banco Azteca (@BancoAzteca) December 12, 2024

Servicios que suspenderán los bancos por el Día del Trabajo 2026

Debido al cierre de los bancos en México por el Día del Trabajo 2026, las y los tarjetahabientes no podrán realizar los siguientes servicios:



Retiros y depósitos en ventanilla .

. Aclaraciones con gerentes bancarios.

Trámites de tarjeta de crédito o débito.

¿Qué servicios estarán disponibles en los bancos el 1 de mayo 2026?

A pesar de que las sucursales bancarias permanecerán cerradas este viernes, los usuarios podrán realizar operaciones en cajeros automáticos o en la banca digital.

Por su parte, algunas sucursales ubicadas en centros comerciales o tiendas de autoservicios podrían mantener sus puertas abiertas durante el Día del Trabajo.

¿Qué otros días cierran los bancos en México?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México 2026, en el que se marcan los días feriados en las que las instituciones bancarías NO abrirán sus puertas.



16 de septiembre 2026 - Conmemoración de la Independencia de México.

- Conmemoración de la Independencia de México. 2 de noviembre 2026 - Día feriados por el Dia de Muertos

- Día feriados por el Dia de Muertos 16 de noviembre 2026 - Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre.

- Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre. 12 de diciembre 2026 - Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario.

- Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario. 25 de diciembre 2026 -Celebraciones de Navidad.

-Celebraciones de Navidad. 1 de enero 2027 - Celebraciones de Año Nuevo.