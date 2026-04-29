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¿Abrirán los bancos este 1 de mayo 2026? Esto pasará con las sucursales por el Dia del Trabajo en México

Los bancos de México tendrán cambios importantes en los horarios de diferentes sucursales por el Día del Trabajo 2026; se recomienda tomar precauciones.

Bancos cerrados 1 de mayo 2026; Lista de servicios disponibles y qué pasará con los cajeros
¿Abrirán los bancos el Día del Trabajo 2026 en México?|PEXELS

Escrito por: Fernanda Benítez

Si tienes trámites financieros pendientes y quieres aprovechar los días de descanso para realizarlos es importante revisar el calendario, pues algunos bancos en México tendrán cambios de horario por el feriado del Día del Trabajo.

¿Abrirán los bancos de México en el Día del Trabajo 2026?

¡Toma precauciones! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos en México suspenderán sus operaciones este viernes 1 de mayo 2026 por el Día del Trabajo, pues es considerado como feriado por la Ley Federal de Trabajo.

Se espera que las instituciones financieras regresen a la normalidad el sábado 2 de mayo 2025; algunos bancos podrían reanudar actividades hasta el lunes.

Banco Azteca SÍ abrirá este viernes 1 de mayo 2026

Aunque la mayoría de las instituciones financieras NO tendrán servicio, Banco Azteca abrirá sus puertas de manera normal este 1 de mayo 2026.

Esta institución financiera abre sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, el cual aplica en TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.

Servicios que suspenderán los bancos por el Día del Trabajo 2026

Debido al cierre de los bancos en México por el Día del Trabajo 2026, las y los tarjetahabientes no podrán realizar los siguientes servicios:

  • Retiros y depósitos en ventanilla.
  • Aclaraciones con gerentes bancarios.
  • Trámites de tarjeta de crédito o débito.

¿Qué servicios estarán disponibles en los bancos el 1 de mayo 2026?

A pesar de que las sucursales bancarias permanecerán cerradas este viernes, los usuarios podrán realizar operaciones en cajeros automáticos o en la banca digital.

Por su parte, algunas sucursales ubicadas en centros comerciales o tiendas de autoservicios podrían mantener sus puertas abiertas durante el Día del Trabajo.

¿Qué otros días cierran los bancos en México?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México 2026, en el que se marcan los días feriados en las que las instituciones bancarías NO abrirán sus puertas.

  • 16 de septiembre 2026 - Conmemoración de la Independencia de México.
  • 2 de noviembre 2026 - Día feriados por el Dia de Muertos
  • 16 de noviembre 2026 - Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre.
  • 12 de diciembre 2026 - Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario.
  • 25 de diciembre 2026 -Celebraciones de Navidad.
  • 1 de enero 2027 - Celebraciones de Año Nuevo.

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