Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy miércoles 29 de abril

Este miércoles 29 de abril se pueden registrar algunos bloqueos y afectaciones viales en distintas carreteras y autopistas de México, provocando complicaciones para miles de automovilistas, transportistas y viajeros que intentan llegar a sus destinos.

Ante posibles manifestaciones, protestas sociales, accidentes y operativos de seguridad, te presentamos el siguiente minuto a minuto con las últimas noticias en carreteras de México este 29 de abril, así como actualizaciones sobre vialidades afectadas, tiempos estimados de reapertura y recomendaciones para quienes tienen previsto salir a carretera.