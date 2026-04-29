Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy miércoles 29 de abril
Toma previsiones y consulta el siguiente monitoreo si viajes en autopistas o carreteras importantes de México: posibles bloqueos, tráfico o accidentes.
Este miércoles 29 de abril se pueden registrar algunos bloqueos y afectaciones viales en distintas carreteras y autopistas de México, provocando complicaciones para miles de automovilistas, transportistas y viajeros que intentan llegar a sus destinos.
Ante posibles manifestaciones, protestas sociales, accidentes y operativos de seguridad, te presentamos el siguiente minuto a minuto con las últimas noticias en carreteras de México este 29 de abril, así como actualizaciones sobre vialidades afectadas, tiempos estimados de reapertura y recomendaciones para quienes tienen previsto salir a carretera.
EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy 29 de abril
¿Qué pasa en la carretera Tampico-Tuxpan? Bloqueo importante
¡Toma previsiones! Un grupo de pescadores bloquea la carretera Tampico-Tuxpan, en Veracruz, en ambas direcciones. El motivo es la demanda de apoyos económicos tras el derrame de hidrocarburo.
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 29, 2026
Pescadores bloquean la carretera Tampico-Tuxpan, en Veracruz, en demanda de apoyos económicos tras el derrame de hidrocarburo pic.twitter.com/W1md40aaty
Reducción de carriles en la México-Cuernavaca
En el libramiento Cuernavaca, km 94, dirección CDMX, hay una reducción de carriles por atención de accidente, por lo que hay tráfico.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 29, 2026
Libramiento Cuernavaca, km 94, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
¿Cómo está la México-Puebla?
Tras paso de manifestantes, se reabre la circulación en la autopista México-Puebla, con avance intermitente por labores de limpieza. Esto a partir del kilómetro 86 en ambas direcciones.
"Los manifestantes se encuentran replegados en la zona, sin afectación a los carriles de rodamiento", señala CAPUFE.
☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoPuebla, km 86. Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación de manera normal en ambos sentidos.— CAPUFE (@CAPUFE) April 29, 2026
Sin embargo, los manifestantes se encuentran replegados en la zona, sin afectación a los carriles de rodamiento.
En el lugar se…
Buenos días, #AutMéxicoPuebla, km 86. Se registra circulación intermitente en ambos sentidos por labores de limpieza. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) April 29, 2026
Reducción de carriles en la autopista Cuernavaca - Acapulco
CAPUFE informa: Cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca - Acapulco, km 355, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de incidente.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 29, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 355, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de incidente (camión de carga con falla mecánica). Maneja con precaución.