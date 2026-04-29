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Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy miércoles 29 de abril

Toma previsiones y consulta el siguiente monitoreo si viajes en autopistas o carreteras importantes de México: posibles bloqueos, tráfico o accidentes.

EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy 29 de abril
EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy 29 de abril

Escrito por: Carlos Alberto Pérez,Oscar Morales

Este miércoles 29 de abril se pueden registrar algunos bloqueos y afectaciones viales en distintas carreteras y autopistas de México, provocando complicaciones para miles de automovilistas, transportistas y viajeros que intentan llegar a sus destinos.

Ante posibles manifestaciones, protestas sociales, accidentes y operativos de seguridad, te presentamos el siguiente minuto a minuto con las últimas noticias en carreteras de México este 29 de abril, así como actualizaciones sobre vialidades afectadas, tiempos estimados de reapertura y recomendaciones para quienes tienen previsto salir a carretera.

EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy 29 de abril

¿Qué pasa en la carretera Tampico-Tuxpan? Bloqueo importante

¡Toma previsiones! Un grupo de pescadores bloquea la carretera Tampico-Tuxpan, en Veracruz, en ambas direcciones. El motivo es la demanda de apoyos económicos tras el derrame de hidrocarburo.

Reducción de carriles en la México-Cuernavaca

En el libramiento Cuernavaca, km 94, dirección CDMX, hay una reducción de carriles por atención de accidente, por lo que hay tráfico.

¿Cómo está la México-Puebla?

Tras paso de manifestantes, se reabre la circulación en la autopista México-Puebla, con avance intermitente por labores de limpieza. Esto a partir del kilómetro 86 en ambas direcciones.

"Los manifestantes se encuentran replegados en la zona, sin afectación a los carriles de rodamiento", señala CAPUFE.

Reducción de carriles en la autopista Cuernavaca - Acapulco

CAPUFE informa: Cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca - Acapulco, km 355, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de incidente.

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